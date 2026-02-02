SBI FXトレードとマネースクエアによる媒介サービス開始のお知らせ

SBI FXトレード株式会社

SBI ホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社で、個人投資家向けに外国為替取引サービスを提供する SBI FX トレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤田 行生、以下「SBI FX トレード」）は、このたびSBIグループ会社である株式会社マネースクエア（以下「マネースクエア」）との連携を通じて、SBI FXトレードのお客さまが、マネースクエアの口座をご開設いただける媒介サービスを開始いたしました。

今回、マネースクエアが提供する自動売買サービス「トラリピ」の紹介ページを、SBI FX トレードのお客さま限定でご覧いただける専用ページとして公開いたしました。こちらの専用ページより、マネースクエアの口座をご開設いただくことも可能となっており、お取引のスタイル及び目的に合わせて比較・検討いただける環境をお届けいたします。

■背景

近年、投資目的や取引スタイルは多様化しており、お客さまそれぞれのニーズに応えるためのサービス環境の整備が求められています。SBIグループでは、お客さまの利便性向上を第一に考え、グループ内連携を通じてサービス情報の整理や案内導線の改善に取り組んでいます。

その一環として、自動売買サービス「トラリピ」を提供するマネースクエアと、低スプレッドの裁量取引環境を提供するSBI FX トレードが連携し、お客さまがそれぞれの違いや特徴を理解し、投資スタイルを選択しやすいサービス環境の構築を進めております。今後もSBI FXトレードに口座を有するお

客さまが専用ページよりマネースクエアの口座をご開設する際に一部の必要情報を引き継ぎ、簡便に口座開設ができるようにすることや、限定キャンペーンなど、さらなる利便性向上を検討いたしますので、ご期待ください。

■「トラリピ」について

「トラリピ」とは「トラップリピートイフダン」という注文方法の略称です。マネースクエアHDが特許を取得しています。予測した価格の幅に新規注文と決済注文を複数設定し、成立した後は自動的に注文をリピートする独自の注文手法です。

※相場を面で捉える「トラップトレード」と、一度の発注で繰り返し取引機会を狙う「リピートイフダン」の考え方を組み合わせた独自注文です。

（2010年1月22日特許取得 特許番号：特許第4445006号）

～はじめやすい、つづけやすい。時間がないあなたこそ、トラリピ。～

・トラリピ特設ページはこちら：https://www.m2j.co.jp/fx-toraripi

・トラリピ動画はこちら：https://youtu.be/voGel4BdvV8

■ 各社会社概要

＜SBI FXトレード 会社概要＞

会社名：SBI FXトレード株式会社

所在地：東京都港区六本木一丁目６番１号

設立：2011年11月

代表者：代表取締役社長 藤田 行生

主な事業内容：金融商品取引業

登録番号等：関東財務局長（金商）第2635号

加入協会：一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

URL： https://www.sbifxt.co.jp/

＜マネースクエア 会社概要＞

会社名：株式会社マネースクエア（マネースクエアHD 100％子会社）

所在地：東京都港区赤坂９-７-１ ミッドタウン・タワー40階

代表取締役会長兼社長：相葉 斉

グループ創業：2002年10月

事業内容：FX/CFD取引

金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第2797号

【加入協会】日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会

当グループサービスに関しての注意事項

https://www.m2j.co.jp/info/disclaimer

本取り組みを通じて、これまで以上にご満足いただける取引環境をご提供するとともに、お客さまのご期待を超える価値をお届けしてまいります。

SBI FXトレードは、今後もSBIグループが掲げる「顧客中心主義」のもと、顧客満足度No.1企業を目指し、真にお客さまが求めるサービスを追求してまいります。

今後ともSBI FXトレードをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

【投資にかかる手数料等およびリスクについて】

全サービスを通して原則、口座開設・維持費および取引手数料は無料です。ただし、当社が提供するその他の付随サービスをご利用いただく場合は、この限りではありません。また、元本および利益が保証されるものではありません。決済方法は反対売買による差金決済での清算となります。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

≪SBI FXTRADEおよび積立FX＜つみたて外貨＞（店頭外国為替証拠金取引）≫

店頭外国為替証拠金取引は、取引金額（約定代金）に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできません。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。SBI FXTRADEにおいては、個人のお客さまは取引価格に応じた取引金額の4％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大25倍までのお取引となります。法人のお客さまは一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*を取引金額に乗じて得た証拠金が必要となります。積立FX＜つみたて外貨＞においては、取引価格に応じた取引金額の33.334％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大3倍までのお取引となります。証拠金の詳細については、当社ホームページの取引ルールをご確認ください。

*為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。

商号等：SBI FXトレード株式会社（金融商品取引業者）

登録番号：関東財務局長（金商）第2635号

加入協会：一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

SBI FXトレード（株）広報窓口

fxt-pr@sbifxt.co.jp