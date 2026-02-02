クリアルホテルズ、スポーツ庁の「スポーツエールカンパニー」に認定

クリアル株式会社

クリアル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：横田 大造、以下「当社」）のグループ会社であるクリアルホテルズ株式会社（東京都港区、代表取締役 倉地 恵太、以下「クリアルホテルズ」）は、従業員のスポーツ活動の促進に積極的に取り組む企業としてスポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2026」に認定されました。

「スポーツエールカンパニー」は、スポーツ庁が働く世代を中心に、国民のスポーツ実施率を向上させ、健康増進やライフパフォーマンスを高めるスポーツの実施に向けて積極的に取り組んでいる企業を認定するもので、クリアルホテルズは2024年7月の創立以来、わずか1年余りでの取得となりました。

クリアルグループの健康経営への取り組み

当社グループは、持続的な価値向上において人材は最も重要な経営資源という考えのもと、社員の心と身体の健康の推進に向け様々な取り組みを行っています。

- 各種サークル活動（テニス部、ゴルフ部、ランニング部、モルック部、フットサル部、アクティ部）や有志の皇居ランニングを通じた社員の健康増進- 社内フィットネスイベントの開催- 社内の階段の利用を施したゼロ円ジム企画の実施- オフィス環境の整備（体組成計、血圧計の設置）- メンタル相談窓口の設置とその周知- 食習慣に関する啓蒙活動

引き続き健康経営を推進し、すべての社員が生き生きと活躍できる環境づくりを目指してまいります。

クリアル株式会社について

クリアル株式会社では、「不動産投資を変え、社会を変える。」というミッションのもと、あらゆる投資ニーズに応える3つのサービスを展開しております。

１. 不動産ファンドオンラインマーケット「CREAL（クリアル）(https://corp.creal.jp/services/creal/)」

２. 個人向け不動産投資運用サービス「CREAL PB（クリアルピービー）(https://corp.creal.jp/services/creal-pb/)」

３. 機関投資家や超と富裕層向けの資産運用サービス「CREAL PRO（クリアルプロ）(https://corp.creal.jp/services/creal-pro/)」

「CREAL(https://creal.jp/)」は、1万円からインターネット上で不動産投資ができる、不動産投資オンラインマーケットです。今まで個人では投資の機会を得ることが難しかった一棟レジデンス・保育所・ホテル・オフィス・店舗・物流施設などの多彩な不動産への投資機会を、クラウドファンディング技術を活用して提供しています。

※関連記事：不動産クラウドファンディングとは？仕組み・他の不動産投資商品との比較表付き

「CREAL PB(https://corp.creal.jp/services/creal-pb/)」は、1,000万円台から投資ができ、ミドルリスク・ミドルリターンで中長期的な資産形成を目的とした個人向け不動産投資運用サービスです。「CREAL」を通じて不動産投資を学んだ個人投資家が、より大きなリターンを目指してステップアップするサポートも行っています。

「CREAL PRO(https://corp.creal.jp/services/creal-pro/)」は、およそ1億円から利用ができる、機関投資家や超富裕層向けの資産運用サービスです。「CREAL」で運用する数億円の不動産をバルクでプロに売却・運用するなど、CREALとのシナジー効果も生み出しています。

会社概要

クリアル株式会社

URL︓https://corp.creal.jp/

本社︓東京都港区新橋二丁目12番11号 新橋27MTビル8階（グループ総合受付）

設立︓2011年５月11日

代表︓代表取締役社長 執行役員 CEO 横田 大造

資本金︓3,450,308,550円（2025年12月末時点）

事業内容︓不動産ファンドオンラインマーケット/個人向け不動産投資運用サービス/機関投資家・超富裕層向けの不動産ファンド運用サービス

免許等︓不動産特定共同事業 許可番号 金融庁長官・国土交通大臣 第135号／金融商品取引業（第二種金融商品取引業、投資助言・代理業）

登録番号 関東財務局長（金商） 第2898号／宅地建物取引業 免許番号 東京都知事（2） 第100911号

上場市場︓東京証券取引所グロース市場（証券コード: 2998）

クリアルホテルズ株式会社

URL：https://hotels.creal.jp/

本社：東京都港区虎ノ門三丁目８番８号 NTT虎ノ門ビル8階

設立：2024年7月19日

代表：代表取締役社長 倉地 恵太

資本金：50,000,000円（2025年9月末時点）

事業内容：ホテル運営事業