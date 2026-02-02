「第68回グラミー賞授賞式(R)」主要6部門の受賞結果発表！

株式会社WOWOWケンドリック・ラマー

世界最高峰の音楽の祭典「第68回グラミー賞授賞式(R)」が本日、日本時間2月2日（月）に開催された。年間最優秀アルバムはバッド・バニーが「DeBÍ TiRAR MaS FOToS」で受賞。スペイン語楽曲が史上初めて主要部門を獲得した。年間最優秀レコードはケンドリック・ラマー & シザが「luther」で受賞。ケンドリックは今年最多の5部門を受賞した。ケンドリック・ラマーは前回も年間最優秀レコードを受賞しており、同部門連覇はロバータ・フラック、U2、ビリー・アイリッシュに続く史上4人目となる。年間最優秀楽曲はビリー・アイリッシュの「WILDFLOWER」が受賞した。年間最優秀楽曲を3回受賞したのは彼女が史上初となる。そして、最優秀新人賞はオリヴィア・ディーンが受賞した。

主要6部門 受賞結果

ビリー・アイリッシュ

年間最優秀レコード

luther／ケンドリック・ラマー & シザ

ケンドリック・ラマー & シザ

年間最優秀アルバム

DeBÍ TiRAR MaS FOToS／バッド・バニー

バッド・バニー

年間最優秀楽曲

WILDFLOWER／ビリー・アイリッシュ

ビリー・アイリッシュ

最優秀新人賞

オリヴィア・ディーン

オリヴィア・ディーン

年間最優秀プロデューサー（ノン・クラシック）

サーカット

年間最優秀ソングライター（ノン・クラシック）

エイミー・アレン

