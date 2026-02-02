「スープごはん」シリーズに新商品が登場！「コクと旨味のキムチチゲ スープごはん」と「あったかスープの豆乳担々ごはん」が2月3日（火）から順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、冷え込む季節にぴったりの、心とお腹を満たす「スープごはん」シリーズから、「コクと旨味のキムチチゲ スープごはん」と「あったかスープの豆乳担々ごはん」を2月3日（火）より順次発売します。

「キムチチゲ」「豆乳担々」などの女性にも人気の高いメニューを、ヘルシーさに配慮しつつも満足感を得られる本格派の味わいに仕上げました。この冬、冷えた身体に染み渡る、ほっと一息つける温かさをお届けします。

「スープごはん」シリーズに新商品が登場

■コクと旨味のキムチチゲ スープごはん

価格：430円（税込464.40円）

発売日：2月3日（火）～順次

販売エリア：全国（沖縄県除く）

キムチチゲスープは、キムチの酸味と辛みが加わった、コク深い味わいに仕立てています。豚肉や野菜などの旨味が溶け込んだスープは、辛みの中にもまろやかさがあり、ごはんとの一体感のある味わいをお楽しみいただけます。

■あったかスープの豆乳担々ごはん

価格：430円（税込464.40円）

発売日：2月3日（火）～順次

販売エリア：全国（沖縄県除く）

豆乳のまろやかなスープにごまの香ばしさ、肉みそのコクとほどよい辛みを重ねた担々ごはんです。豆乳が辛みをやさしく包み込み、まろやかで後引くおいしさに仕上げました。ヘルシーさを意識しながらも、コクと旨味を感じられるため、食事としての満足感もしっかりとお楽しみいただけます。

担当者コメント

冷え込む季節にぴったりの「スープごはん」シリーズから、お腹と心を満たせる、食べ応えと味わいのバランスをコンセプトにした新商品を発売します。寒い季節に身体を温めながら、健康面にも気を配りつつ満足感を得られる一品として、日々の食卓に取り入れていただければと考えています。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。