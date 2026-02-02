【2月3日より掲載開始】兵庫県の公立高校推薦入試、私立高校入試の出願状況（倍率）を速報します！

株式会社 神戸新聞社

神戸新聞の電子版「神戸新聞NEXT」では、兵庫県の公立高校推薦入試、私立高校入試の出願状況を、2月3日より速報します。出願開始から志願変更、最終確定まで、複数回にわたって速報するため、志望校の状況確認や出願変更を考える際の判断材料として活用できます。

出願状況を見る :https://www.kobe-np.co.jp/news/kyouiku/koukoujuken/syutsugan/2026/?utm_source=prtimes&utm_medium=release

※閲覧には、神戸新聞NEXTの有料コース、または紙面購読者向け愛読者コースのご登録が必要です。

志望校の倍率が一目でわかる！

掲載イメージ

学科ごとに一覧表でまとめているため、お子様の志望校の倍率を簡単に確認できます。昨年の倍率と比較して今年の動向を把握することも可能です。

公立高校は、推薦入試（専門学科、普通科コース、普通科単位制、総合学科、連携型）、特色選抜、多部制2月選抜などの出願状況を複数回にわたって速報します。

配信スケジュール

受験直前に役立つコラムも連載中

兵庫県で圧倒的な実績を持つ進学塾「創造学園」の現役講師が、地域密着の強みを活かし、兵庫の高校入試に関するノウハウを教えるコラム「高校入ナビ」を月2回更新しています。

面接や学科試験に向けて大切なポイントや、最後の追い込みで何をすべきかなど、入試直前期の対策を公開中！

コラムを読む :https://www.kobe-np.co.jp/news/nyushinavi/?utm_source=prtimes&utm_medium=release

※一部の記事の閲覧には神戸新聞NEXTの無料会員登録が必要となります。

高校入試の情報収集は神戸新聞NEXTで！

神戸新聞NEXTでは、出願状況速報に加えて、兵庫県内すべての高校のニュースを学校ごとにまとめた「ひょうごの高校」や、公立高校の過去10年間の倍率をグラフで確認できる「過去10年間の倍率」、「過去問題と解説」など、高校入試に関するコンテンツを幅広く掲載しています。

神戸新聞NEXTのバリューコース、プレミアムコース、または紙面購読者向け愛読者コースにご登録いただくと、すべての高校入試コンテンツをご覧いただけます。

現中学3年生の保護者の方だけでなく、これから受験を控える中学1,2年生の保護者の方にも、お子様の将来に向けた情報収集にお使いいただけます。

高校入試コンテンツについて詳しく見る :https://www.kobe-np.co.jp/info/fight_jukensei/?utm_source=prtimes&utm_medium=release