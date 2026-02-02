海ノ民話アニメーション「嫁が淵」が完成！アニメ監督が岐阜県飛騨市 都竹淳也市長を表敬訪問し「海ノ民話のまち」に認定 完成アニメーションをお披露目 同日に地元の小学生と地域住民を対象とした上映会を実施
一般社団法人日本昔ばなし協会と日本財団が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」は、2026年1月23日（金）に岐阜県飛騨市を舞台にした海ノ民話アニメーション「嫁が淵」が完成したため、アニメ監督が飛騨市を訪問しアニメのお披露目と「海ノ民話のまち」認定式を実施しました。
また同日、宮川町コミュニティセンターで同作品の上映会イベントを実施しました。このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施しています。
＜嫁が淵＞
＜イベント概要＞
１.表敬訪問
２.上映会（声優による朗読授業・アフレコ体験）
■表敬訪問
＜都竹淳也市長コメント＞
沼田監督および関係者への感謝を述べるとともに、「海の民の松」の認定を受けたことを報告。アニメを通して、川と海がつながり、上流の豊かな川が豊かな海を育んでいることを改めて実感した。作品には多様な要素が込められており、かつて水量が多く深かった宮川の姿や、自然とともに暮らしてきた歴史に思いを馳せるきっかけにもなった。アニメという分かりやすく印象に残る形で、その価値やメッセージを残せたことを嬉しく思い、改めて感謝の意を表した。
■上映会
予定通り宮川町コミュニティセンターにて実施。冒頭にアニメーションの上映を行い、その後は実際に声優を務めた四宮豪さんと冨田泰代さん（賢プロダクション）による朗読授業とアフレコ体験が行われた。最初は低学年と高学年の2グループに分かれ、セリフを言う際に気を付ける点や表現の仕方の説明を聞き、やってみたい役ごとに練習に励んでいた。アフレコ体験は低学年グループから実施。はじめは実際のアニメーションの速さについていけず苦戦していたが、繰り返すうちに声の抑揚や表現方法を工夫する姿がみられた。体験した児童からは『楽しかった』『声優のすごさを体験できてよかった』『またやってみたい』といった声が聞かれた。
■参加者の声
・知らない民話だったけど、こんな話があることを知れて楽しかった。
・蛇だったことがバレて、離れ離れになってしまった、ちょっと悲しいお話だった。
・声優さんの仕事が分かって、スゴいお仕事だな、と思った。
・何回も声優体験にチャレンジして、どんどん上手になっていく子供たちに感動した（講師声優より）
＜団体概要＞
団体名称：一般社団法人日本昔ばなし協会
海ノ民話のまちプロジェクト
海と深く関わりを持つ日本という国の「海とのつながり」と「地域の誇り」を子どもたちに伝え、未来につなぐことを目的に、日本各地の無形文化財である海の民話の中から、海の学びを内包する価値の高い話を選出して「海ノ民話アニメーション」として有形化し、次世代のためにアーカイブします。また、それらの海の民話を語り継がれてこられた地域を「海ノ民話のまち」と認定し、ともにPRや活用促進を図ります。
日本財団「海と日本プロジェクト」
さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。
