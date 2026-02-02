ランタンLEDライトの進化系？！雰囲気を盛り上げるオーロラランプが販売開始！軽量・大容量バッテリー搭載で18時間連続使用OK！
(株)UIは、WINDSWAVESのAURORA LIGHTを1月28日からECで販売を開始しました。
大容量バッテリーを搭載しながら、80gの軽量！雰囲気をあげるアイテムです！
AURORA LIGHT（オーロラライト）の主な機能- たくさんのモードや明るさ調整
- ボタン1つで簡単操作
- 三脚、マグネット、吊り下げなどの設置
- 大容量バッテリー搭載！18時間連続使用可能
- 80gの軽量
オーロラのように揺らぐ光。
キャンプの夜をやさしく彩る オーロラライトランタン。
Youtubeショートに紹介動画公開中
https://youtube.com/shorts/D07modsZpq4
雰囲気がでる、たくさんのモード！
電源ボタンを短押しすると、
懐中電灯ライト⇒ランタン（強）⇒ランタン（弱）⇒ランタン（赤点滅）の切替ができます。
懐中電灯（ライト）
ランタン（強）
ランタン（弱）
赤点滅
電源ボタンを長押しすると、ライトの強弱調整がすることができます。
お好みの光量設定ができます。
点灯時に電源ボタンを2回押すとRGBカラーモードに切り替わります。
赤、緑、青、黄、紫、ライトブルー、グラデーション、オーロラの8つのパターンがあります。
6色のカラーに切替が可能です。お好みのカラーを照らして雰囲気を高められます。
グラデーション
オーロラ
操作はボタン１つでシンプル！
電源ボタンがモード切替にもなっていています。
3WAY設置も便利
底面には三脚ネジ穴があり、一般的なカメラ用などの三脚に取り付けて使用することができます。
また、底面にはマグネットが内蔵されており、車や鉄板、冷蔵庫などに簡単に取り付けることができるのも便利です。
上部分には吊り下げ用のフックもついています。フックを使用しないときは、固定ができ、持ち運びのときもカチャカチャ当たらないのもちょっと良い点です。
大容量バッテリーで長時間使用可能
充電はType-Cで充電可能。
バッテリーは3500mAhの大量で、ランタン強でも18時間連続使用が可能となっています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/152_1_c297365358e10211ec63ee2837870a68.jpg?v=202602020451 ]
キャンプやアウトドアだけでなく、災害時や日常使用にも便利なwindswaves オーロラライトをぜひ使ってみてください！
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGKXDWCF
Yahooショップ
https://store.shopping.yahoo.co.jp/vaniastore/acc0857.html
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/compia/acc0857/