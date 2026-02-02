まつパ級カールで上品に盛る“本気の束盛”マスカラが誕生！ピンセット不要で本格的な束感を叶える「キス マジカールマスカラ」新発売

株式会社伊勢半

キス マジカールマスカラ

#１日中※カールキープ

#本格束感

全１色 ５．５ｇ \１，４００（税込\１，５４０）

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

ＫｉＳＳから、まるでまつ毛パーマをかけたような上向きカールと、本格的な束感を１本で叶える「マジカールマスカラ」が登場！

「本格派Wコーム」を採用し、ピンセットを使わずに素早くプロ級の束感まつ毛を再現 。

さらに、高いカールキープ力で、根元から立ち上がったパッチリとした目もとを１日中※持続させます。

「束感メイクに挑戦したいけれど、ピンセットを使うのは難しい」と感じている方や、カールの持続力にこだわりたい方にぴったりの、“本気（マジ）の束盛カール”を叶えるマスカラです 。

※ 日中の活動時間

========================================

【商品特長】

まつパ級カールで上品に盛る“本気（マジ）の束盛”マスカラ

【マジカールキープ処方】でまつパ級！根元から立ち上がったカールを１日中※１キープ

◇塗った瞬間の根元からの立ち上がりを、１日中※１しっかりロック。

夕方の「下がりまつげ」を忘れさせる、圧倒的※２なキープ力を誇ります。

ピンセットいらず！「本格派Wコーム」で繊細ロング×根元ボリューム

◇繊細ロングコーム：まつ毛を１本１本繊細に伸ばし、ダマになりにくい仕上がりを実現します。

◇ボリューム束感コイル：根元にしっかりとボリュームを出し、まつ毛を美しく束ねます。

ウォータープルーフで涙・汗・皮脂・こすれに強い

◇水や皮脂に強い耐久処方で、１日中※１にじむことなく、仕上げたての美しさをキープします。

まつ毛美容液成分配合

◇ローヤルゼリーエキス、アルガンオイル、ケラチン、アルギニン（すべてまつ毛保護成分）配合。

※1 日中の活動時間

※2 キス マスカラ内で