まつパ級カールで上品に盛る“本気の束盛”マスカラが誕生！ピンセット不要で本格的な束感を叶える「キス マジカールマスカラ」新発売
キス マジカールマスカラ
#１日中※カールキープ
#本格束感
全１色 ５．５ｇ \１，４００（税込\１，５４０）
＊表示価格はメーカー希望小売価格です。
ＫｉＳＳから、まるでまつ毛パーマをかけたような上向きカールと、本格的な束感を１本で叶える「マジカールマスカラ」が登場！
「本格派Wコーム」を採用し、ピンセットを使わずに素早くプロ級の束感まつ毛を再現 。
さらに、高いカールキープ力で、根元から立ち上がったパッチリとした目もとを１日中※持続させます。
「束感メイクに挑戦したいけれど、ピンセットを使うのは難しい」と感じている方や、カールの持続力にこだわりたい方にぴったりの、“本気（マジ）の束盛カール”を叶えるマスカラです 。
※ 日中の活動時間
========================================
【商品特長】
キス マジカールマスカラ
全１色 ５．５ｇ \１，４００（税込\１，５４０）
＊表示価格はメーカー希望小売価格です。
まつパ級カールで上品に盛る“本気（マジ）の束盛”マスカラ
【マジカールキープ処方】でまつパ級！根元から立ち上がったカールを１日中※１キープ
◇塗った瞬間の根元からの立ち上がりを、１日中※１しっかりロック。
夕方の「下がりまつげ」を忘れさせる、圧倒的※２なキープ力を誇ります。
ピンセットいらず！「本格派Wコーム」で繊細ロング×根元ボリューム
◇繊細ロングコーム：まつ毛を１本１本繊細に伸ばし、ダマになりにくい仕上がりを実現します。
◇ボリューム束感コイル：根元にしっかりとボリュームを出し、まつ毛を美しく束ねます。
ウォータープルーフで涙・汗・皮脂・こすれに強い
◇水や皮脂に強い耐久処方で、１日中※１にじむことなく、仕上げたての美しさをキープします。
まつ毛美容液成分配合
◇ローヤルゼリーエキス、アルガンオイル、ケラチン、アルギニン（すべてまつ毛保護成分）配合。
※1 日中の活動時間
※2 キス マスカラ内で