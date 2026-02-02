【千葉県柏市】手賀沼いちごスタンプラリー2026開催！
手賀沼周辺のいちご農園や直売所、飲食店などの対象店舗をめぐり、地元のいちごを食べ尽くす「手賀沼いちごスタンプラリー」を開催します！集めたスタンプの数に応じて、素敵な景品が当たるチャンスもあり、食べて美味しく、めぐって楽しいスタンプラリーです！
期間中は、いちごに関連したさまざまなイベントも開催します！イベントに参加することでもスタンプがもらえますので、ぜひこの機会に手賀沼へ遊びに来てください♪
手賀沼いちごスタンプラリーHP :
https://teganumaweekend.com/agriculture/strawberry-rally_2026/
手賀沼いちごスタンプラリーの概要
＜開催期間＞
2026年1月31日（土）～3月22日（日）
＜対象店舗＞
手賀沼周辺のいちご園、直売所、飲食店、キャンプ場など
＜主催＞
手賀沼アグリビジネスパーク事業推進協議会（柏市委託事業）
スタンプラリーへの参加方法
＜STEP1＞スタンプラリー台紙をゲットしよう！
配布先：道の駅しょうなん（手賀沼まちづくりセンター）、対象店舗
＜STEP2＞スタンプを集めよう！
スタンプ対象：直売所や飲食店での対象商品の購入、イベント参加
＜STEP3＞スタンプを3個集めるごとに道の駅しょうなんで景品を交換しよう！
景品：オリジナルクリアファイル or 道の駅しょうなんオリジナル柏の三大フルーツ飴セット
＜STEP4＞スタンプを5個以上集めて抽選に応募しよう！
スタンプ5個以上 ：参加店舗で使える特別クーポン（約50名様）
スタンプ8個以上 ：道の駅しょうなん季節のオススメ野菜セット（3名様）
スタンプ15個 以上：道の駅しょうなんガイド付見学ツアー（野菜のお土産付き）（3組6名様）
景品詳細
- オリジナルクリアファイル or 道の駅しょうなんオリジナル柏の三大フルーツ飴セット※スタンプを3個集めるごとにプレゼント
- 参加店舗で使える特別クーポン（約50名様）※スタンプを5個以上集めると抽選に応募
- 道の駅しょうなん季節のオススメ野菜セット（3名様）※スタンプを8個以上集めると抽選に応募
- 道の駅しょうなんガイド付見学ツアー（野菜のお土産付き）（3組6名様）
※スタンプを15個以上集めると抽選に応募
※4月中旬以降の土日に開催予定
※抽選はスタンプラリーの台紙を投函した方の中から行います
※当選者にはイベント終了以降、メールにてご連絡いたします
※応募資格のある景品の中から抽選されるため、15個以上集めた場合でも、5個・8個の抽選に含まれる場合があります
その他のイベント
コーヒー焙煎ワークショップ
コーヒー豆を焙煎して世界にひとつだけのコーヒーを作り、いちごとともに楽しめるワークショップです！
＜日時＞
2026年2月21日（土）13時～15時
＜場所＞
道の駅しょうなん
＜申込方法＞
こちらからお申し込みください(https://teganumaweekend.com/activity/coffee-roasting-2025winter/)
※満席のためキャンセル待ちで受付中です
FARMERS YOGA
毎月第4木曜日に開催しているアウトドアヨガです！ヨガのあとに、旬のいちご使った、いちご大福づくりにチャレンジできます！
＜日時＞
2026年2月26日（木）10時～11時30分
＜場所＞
道の駅しょうなん
＜申込方法＞
こちらからお申し込みください(https://teganumaweekend.com/activity/2026-2-26-farmers-yoga/)
てんと星空観察隊
季節ごとに開催している星空観察会。おやつとして手賀沼のいちごまたは、いちごスイーツが出ます！星空と一緒に楽しみましょう！
＜日時＞
2026年2月28日（土）17時30分～19時30分
＜場所＞
道の駅しょうなん
＜申込方法＞
こちらからお申し込みください(https://teganumaweekend.com/nature/2026-2-28-stargazing/)
この他にも楽しいイベントを企画中ですので詳細はHP(https://teganumaweekend.com/agriculture/strawberry-rally_2026/)をご確認ください！
また、Instagram(https://www.instagram.com/teganumaweekend/)でも情報を発信していますのでぜひご確認ください！
問い合わせ先
柏市経済産業部農政課
電話：04-7167-1143
手賀沼まちづくりセンター
電話：070-8385-3599
メール：teganumaweekend@gmail.com