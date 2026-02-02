【千葉県柏市】手賀沼いちごスタンプラリー2026開催！

柏市役所

手賀沼周辺のいちご農園や直売所、飲食店などの対象店舗をめぐり、地元のいちごを食べ尽くす「手賀沼いちごスタンプラリー」を開催します！集めたスタンプの数に応じて、素敵な景品が当たるチャンスもあり、食べて美味しく、めぐって楽しいスタンプラリーです！

期間中は、いちごに関連したさまざまなイベントも開催します！イベントに参加することでもスタンプがもらえますので、ぜひこの機会に手賀沼へ遊びに来てください♪

手賀沼いちごスタンプラリーHP :https://teganumaweekend.com/agriculture/strawberry-rally_2026/

手賀沼いちごスタンプラリーの概要

＜開催期間＞

2026年1月31日（土）～3月22日（日）

＜対象店舗＞

手賀沼周辺のいちご園、直売所、飲食店、キャンプ場など

＜主催＞

手賀沼アグリビジネスパーク事業推進協議会（柏市委託事業）

スタンプラリーへの参加方法

＜STEP1＞スタンプラリー台紙をゲットしよう！

配布先：道の駅しょうなん（手賀沼まちづくりセンター）、対象店舗

＜STEP2＞スタンプを集めよう！

スタンプ対象：直売所や飲食店での対象商品の購入、イベント参加

＜STEP3＞スタンプを3個集めるごとに道の駅しょうなんで景品を交換しよう！

景品：オリジナルクリアファイル or 道の駅しょうなんオリジナル柏の三大フルーツ飴セット

＜STEP4＞スタンプを5個以上集めて抽選に応募しよう！

スタンプ5個以上 ：参加店舗で使える特別クーポン（約50名様）

スタンプ8個以上 ：道の駅しょうなん季節のオススメ野菜セット（3名様）

スタンプ15個 以上：道の駅しょうなんガイド付見学ツアー（野菜のお土産付き）（3組6名様）

景品詳細

- オリジナルクリアファイル or 道の駅しょうなんオリジナル柏の三大フルーツ飴セット※スタンプを3個集めるごとにプレゼント- 参加店舗で使える特別クーポン（約50名様）※スタンプを5個以上集めると抽選に応募- 道の駅しょうなん季節のオススメ野菜セット（3名様）※スタンプを8個以上集めると抽選に応募- 道の駅しょうなんガイド付見学ツアー（野菜のお土産付き）（3組6名様）※スタンプを15個以上集めると抽選に応募※4月中旬以降の土日に開催予定

※抽選はスタンプラリーの台紙を投函した方の中から行います

※当選者にはイベント終了以降、メールにてご連絡いたします

※応募資格のある景品の中から抽選されるため、15個以上集めた場合でも、5個・8個の抽選に含まれる場合があります

その他のイベント

コーヒー焙煎ワークショップ

コーヒー豆を焙煎して世界にひとつだけのコーヒーを作り、いちごとともに楽しめるワークショップです！

＜日時＞

2026年2月21日（土）13時～15時

＜場所＞

道の駅しょうなん

＜申込方法＞

こちらからお申し込みください(https://teganumaweekend.com/activity/coffee-roasting-2025winter/)

※満席のためキャンセル待ちで受付中です

FARMERS YOGA

毎月第4木曜日に開催しているアウトドアヨガです！ヨガのあとに、旬のいちご使った、いちご大福づくりにチャレンジできます！

＜日時＞

2026年2月26日（木）10時～11時30分

＜場所＞

道の駅しょうなん

＜申込方法＞

こちらからお申し込みください(https://teganumaweekend.com/activity/2026-2-26-farmers-yoga/)

てんと星空観察隊

季節ごとに開催している星空観察会。おやつとして手賀沼のいちごまたは、いちごスイーツが出ます！星空と一緒に楽しみましょう！

＜日時＞

2026年2月28日（土）17時30分～19時30分

＜場所＞

道の駅しょうなん

＜申込方法＞

こちらからお申し込みください(https://teganumaweekend.com/nature/2026-2-28-stargazing/)

この他にも楽しいイベントを企画中ですので詳細はHP(https://teganumaweekend.com/agriculture/strawberry-rally_2026/)をご確認ください！

また、Instagram(https://www.instagram.com/teganumaweekend/)でも情報を発信していますのでぜひご確認ください！

問い合わせ先

柏市経済産業部農政課

電話：04-7167-1143

手賀沼まちづくりセンター

電話：070-8385-3599

メール：teganumaweekend@gmail.com