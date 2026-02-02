【YouTubeタイアップ】藤田寛之プロが伝授！伝説のパワーフェードと「コアフォース」の魅力を公開～人気チャンネル「シングルになりたいアナウンサーの休日ゴルフ」にて、驚きの体感実験を披露～

株式会社ゆうき「『シャットフェース＋腰を逃がす』藤田プロにパワーフェードを習ったら驚愕！」（サムネイル）

本動画では、コアフォース契約アスリートであり、数々の実績を誇るプロゴルファー・藤田寛之プロが「シングルになりたいアナウンサーの休日ゴルフ」に出演。自身の代名詞とも言える「パワーフェード」の打ち方を惜しみなく伝授するとともに、長年愛用している「コアフォース」の魅力を、驚きの体感実験を通じて紹介しています。

■動画の見どころ

1. 藤田プロ直伝！「伝説のパワーフェード」の極意

アマチュアゴルファーの憧れでもある「パワーフェード」。藤田プロは、フェースの使い方や身体の「キレ」など、独自の理論に基づいた実践的

2. 「え、怖っ！」アナウンサーも絶叫の体感実験

スピリチュアルなことは一切信じない」と語る坂元アナウンサーに対し、藤田プロがコアフォースを使った体感実験を実施。

装着前後でのバランス力や可動域の変化に、坂元アナウンサーからは「全然違う！」「支えがなくなった感じ」と驚きの声が上がりました。藤田プロ自身も「自分も最初は半信半疑だったが、明らかに違いが出る」と、その違いを語っています。

3. 装着後のスイングに変化が？

コアフォースを装着して実際にボールを打ってみると、飛距離がアップし、理想的なフェードボールに。藤田プロも「力が伝わっている」「できすぎなくらい良いボール」と絶賛する結果となりました。

■使用商品

コアフォースループ ブラックスピネル70(https://www.coreforce.jp/products/blackspinel_cl/)

さりげなく、そして上品に作り込まれた漆黒の輝き。神秘的で深みを感じる大人のブラック。

素材：コアフォースパーツ、ブラックスピネル、サマコバ磁石、フェライト磁石

コアフォースループ ブラックスピネル70

58,300円（税込）

■動画情報

チャンネル名: シングルになりたいアナウンサーの休日ゴルフ

タイトル: 【藤田寛之プロ】伝説のパワーフェードを伝授！コアフォースで覚醒！？

動画URL: https://youtu.be/cHHldZ0WjrQ?si=lbsVapk_13oMRDKJ

■「コアフォース」について

「コアフォース」は、独自の技術で加工した天然の希少原料をコーティングした、次世代のコンディショニングアクセサリーです。ネックレス、ブレスレット、アンクレットなど、1本で様々な装着が可能。身体が本来持っている体幹の力を引き出し、スポーツのパフォーマンス向上はもちろん、日常の立ち仕事や腰痛対策としても、多くのアスリートや一般の方々に愛用されています。

コアフォース公式ブランドサイト: https://www.coreforce.jp/

コアフォース公式オンラインショップ https://coreforceshop.com/

取り扱い店舗:https://www.coreforce.jp/shop-list/

健やかな生活を送るためには、体幹バランスは不可欠です。

健やかな毎日のために、スポーツの楽しみのために、そして洗練された装いのために。

コアフォースはいつでもどのようなシーンにもフィットする、さりげない高級感を兼ね備えたアクセサリーです。

会社概要

社名 株式会社ゆうき

設立年月日 2001年

代表取締役社長 小田 耕二

住所 〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-1-5

公式HP https://www.coreforce.jp