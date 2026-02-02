ディジュリドゥ奏者・画家 GOMAがテレビ東京『新美の巨人たち』に登場 ！「ひかり」をテーマとした美術館展を開催中！

株式会社STARBASE

ディジュリドゥ奏者・画家の GOMA が、テレビ東京の美術番組 新美の巨人たち に出演する。

番組では、ディジュリドゥ奏者として国内外で活動してきたGOMAが、交通事故を契機に絵画表現へ

と取り組むようになった経緯に触れながら、現在、茨城県筑西市の しもだて美術館 で開催中の展覧会

「GOMA ひかりの世界」に取り組む様子が紹介される。

番組のアートトラベラーにはドラマーの シシド・カフカ を迎え、展覧会場を舞台に、ドラムとディジュリドゥによるセッションの様子も放送され

る。

一方、しもだて美術館で開催中の本展は、「ひかり」をテーマに構成されている。会場では、大型の絵

画作品を中心に、2009年の事故を契機に描き始めた初期作品から現在に至る最新作までを通して、

GOMAの表現の歩みをたどる展示となっている。

テレビ放送と美術館展覧会が会期中に連動する本企画は、番組で作家の背景や思考に触れた後、実際の

展示空間で作品と向き合うことができる機会となる。

放送と展覧会を通じて、GOMAの現在の表現を多角的に体感できる構成となっている。

●放送概要●[動画: https://www.youtube.com/watch?v=llN5gMGgh-0 ]

番組名：テレビ東京『新美の巨人たち』GOMA「ひかり」×シシド・カフカ

放送日時：2026年2月7日（土）22:00～

番組HP： https://www.tv-tokyo.co.jp/kyojin/

予告編：https://youtu.be/llN5gMGgh-0?si=hlMILm1cotNGfsL4

●展覧会概要●

展覧会名：筑西市誕生20周年記念 GOMA ひかりの世界

会場：しもだて美術館（茨城県筑西市）

会期：開催中～2026年3月1日（日）

開館時間：午前10時～午後6時（入館は午後5時30分まで）

休館日：月曜日

入館料：一般700円／団体(10名様以上) 650円／高校生以下無料

※ 現金のみでの販売になります。クレジットカードやICカード等は、ご利用いただけません。

※ 本展会期中発行の板谷波山記念館入館券の半券をご提示いただくと、590円でご覧いただけます(半

券1枚につき1名様1回限り)。

※ 本展入館券で【新春所蔵品展】もご覧いただけます。

※ 障がい者手帳等をご提示の方と付添いの方1名様は無料です。

※ 毎月第3日曜日「家庭の日」(2/15)は、高校生以下のお子様連れのご家族は無料です。

●作品概要●

アーティスト： GOMA

タイトル： ひかりの世界

発売日：2025年2月17日(月)

収録曲：

1. 内観

2. 水鈴浴

3. 月光浴

4. 森林浴

作曲： GOMA

レーベル：JUNGLE MUSIC

配信URL： https://lnk.to/GOMA_HNS

Recorded,mixed by Tamotsu Ooya at Fujiyama Recordings 音泉

Mastered by OH SOKKUN at Fujiyama Recordings 音泉

Cover Art ：GOMA

A&R ：Sumie Morimoto (JUNGLE MUSIC)

●GOMAプロフィール●

ディジュリドゥ奏者・画家。1998 年、オーストラリア・アーネムランドで開催されたバルンガ・ディ

ジュリドゥ・コンペティションにて準優勝。2009 年より絵画制作を本格的に開始し、音楽的感覚を背

景にした独自の絵画表現を展開する。オーストラリアの BLACKWOODS GALLERY（2016 年）をはじ

め、PARCO MUSEUM TOKYO（2022）、表参道 GYRE GALLERY などで個展を開催。INDIA ART

FAIR（2025）など、国際的なアートフェアにも参加している。

Official Website : https://gomaweb.net

Instagram: https://www.instagram.com/goma_official/

X: https://x.com/goma_didgeridoo

YouTube: https://www.youtube.com/@goma_official