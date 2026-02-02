農業派遣の82Works　新たに農業生産法人の設立

株式会社82Works

株式会社82Works（本社：山梨県大月市、代表取締役：林佑哉）は、岐阜県揖斐川町において新たな農業法人 「揖斐川農苑株式会社」 を設立いたしました。本法人は、82Worksが掲げる “農業経営における再現性の高い成功モデル” を体現する生産拠点として、地域の農業力強化および持続可能な食料供給網づくりに寄与することを目的としています。

現在の生産拠点である山梨県大月市と同様に岐阜県揖斐川町の対象農地は中山間地であり、当社として、中山間地の農業の在り方を示す場所として位置付けます。

なお、今回の栽培予定場所は耕作放棄地であり、現在15haすべてを開墾しております。

■揖斐川農苑株式会社

本店所在地：〒501-1315 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲有鳥429

役員構成：代表取締役社長 林 佑哉、取締役 田口 航希

事業内容：農作物の生産及び販売、農作業の受託 等

栽培面積：15ha(予定)

■設立の背景

日本の農業は、労働力不足・担い手の高齢化・市場価格の不安定化などの構造的な課題を抱えています。これらは個々の農業法人の努力だけで解決が難しく、地域や顧客を含めたサプライチェーン全体での仕組みづくりが不可欠です。

株式会社82Worksは創業以来、

・特定技能外国人人材の派遣による派遣先農家の労働分配率の低下及び雇用コストの最適化

・複数の農業法人に対する経営支援と業務設計

・自社での農園運営による生産実践

という事業アプローチを通じて、農業現場が直面する課題に真正面から向き合ってきました。

その結果、「農業経営における再現性の高い成功モデルを構築し、それを地域に展開する必要がある」という結論に達しました。こうした背景のもと、82Worksは自社が独自に体系化した農業経営マニュアルの実践フィールドとして、揖斐川農苑株式会社を設立します。

■株式会社82Works 代表取締役 林 佑哉 コメント

私たち82Worksはこれまで、自社農業生産だけでなく、特定技能外国人の派遣を切り口に多くの農業法人とその現場に向き合ってきました。その中で農業経営には「再現性のある成功モデル」が必要であり、それを構築できる立場にあるのが私たちだ考えています。揖斐川町谷汲は山梨県大月市と同様に中山間地であり、農業課題が多く集積しております。弊社が中山間地で新たな担い手となり、事業を展開することそのものに社会的意義があり、その場所で在り方を示すために奮闘することに我々の存在意義を感じます。私たちは、顧客であり仲間である農業法人とともに、「農業事業者の利益化 → 再投資 → 強い農業の創造」という循環を実現し、日本の農業の未来を力強く切り拓きます。

■株式会社82Works

住所：〒401-0001 山梨県大月市賑岡町畑倉1874 1階

代表：林 佑哉

HP： https://82works.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/82works.official/

■揖斐川農苑株式会社

住所：〒501-1315 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲有鳥429

Instagram：https://www.instagram.com/ibigawafarm.gifu/