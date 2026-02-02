世界初級※セキュリティ複数複合特許権理論を発明。ランサムウェアやサーバー攻撃等が防衛率99%・被害額発生確率0.3%以下に73攻撃指標で防衛率99%以上／被害額発生確率0.3%以下を目標化として可能に

株式会社ポイント機構

株式会社ポイント機構は、全てのセキュリティ強化を対象とする「複数複合特許権理論（以下、※本理論）」の「バイタルセキュリティ特許（特許第7780682号）と音全般（緊急通報）特許（特許第7796450号）」のライセンス提供を開始しました。株式会社ポイント機構(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷)は、当社代表取締役の竹内 祐樹は現在、約30件の特許取得（申請予定・申請中・取得確定を含めて）に向けて動いており、竹内祐樹が所属する株式会社ポイント機構では、導入先のオリジナルクーポンやオリジナルポイントを使ったシステム導入（A-GELシステム：生活応援や経営者の応援のポイント最大40％還元を加盟店が無料で付与して行くA-GELギフトポイント＆A-GELギフトカード）を０円導入（後払い成功報酬型）にて、経営者様への売上改善と経費削減の実現を営業コンサルティング会社の立ち位置として展開をしています。この新たな特許を思いついた理由につきましては、「様々な犯罪を無くしたい」、「緊急な状態に自動通知や自動通報によって安否確認や位置特定によって救助・救援が出来る環境を作りたい」、「人が人の行為によって悲しみや傷つく環境を減らしたい」、「自動車窃盗や無人店舗荒らし、自販機荒らしを無くしたい」、「様々な人が安心と笑顔と幸せを守ることができる未来を実現できるようにしたい」との想いによって企画や発想に至った複数統合特許権理論となります。

ライセンス提供の特許内容説明動画：https://youtu.be/hxV3rdUfklY?si=cpQgTatxBrvnanyo

※本理論は、ランサムウェアやサーバー攻撃、なりすまし・誘導、供給網、内部不正、AI悪用などを含む73種類の攻撃をA～Jの区分で整理し、従来対策と本理論導入（複合）時の

防御率／防衛率／突破率／成功率（＝被害確率）／改善率（倍率）

を同一フォーマットで指標化しています。

その上で当社は、※本理論の導入により、全方位のセキュリティ強化に対して

「防衛率99%以上」、「被害額発生確率0.3%以下」

を目標指標として掲げます（当社作成の“73攻撃 指標一覧”に基づく想定値。前提条件・算定式は別紙に明記）。

【数値の定義（別紙5：計算式の原文）】

従来成功率%（＝従来被害確率%）＝ 従来突破率%×従来介入失敗%÷100、

従来防衛率%（＝従来予防率%＝従来対策率%＝従来失敗率(結果)%）＝ 100 － 従来成功率%。

（同様に、複合側も 複合成功率%（＝複合被害確率%）＝複合突破率%×複合介入失敗%÷100、複合防衛率%＝100－複合成功率% と定義します。）

さらに、従来対策と比較した改善倍率は攻撃種別によって異なるものの、当社比較モデルでは

最大で 673,749,987,198.75倍 に達します。

1. 背景：毎年発生する多様なサーバー攻撃被害と、対策の分断

近年、企業・自治体・生活インフラを狙う攻撃は年々多様化し、ランサムウェア、侵入・改ざん、情報漏洩、内部不正、なりすまし、AI悪用などへ拡大しています。一方で、個別対策だけでは「突破される前提」での運用（復旧・説明責任・証拠不足）が課題として残りやすく、対策が分断されることで“抜け”が発生します。攻撃被害の多さは、外部の被害一覧（下記リンク）からも確認できます（参考）。

2. ※本理論の骨格：複数特許の統合による「止める×知らせる×残す」

※本理論は、複数特許群を統合し、単なる検知や通知に留まらず、以下を一体で成立させる考え方です。

・ 止める：重要操作の実行・解除を、条件により抑止する

・ 知らせる：異常時に自動通知・自動通報につなげる

・ 残す：攻撃・異常に対する証跡（証拠化）を確保する（改ざん耐性を含む運用を想定）

※本理論の内容は、3月頃にメディアリリース公開をする予定です。

3. 導入の特徴：既存基盤を変えず、API追加で段階導入

本ライセンスは、既存のシステムやサーバー基盤の全面変更を必要とせず、既存環境へ

APIで追加強化 する形で導入できます。

具体的には、既存のID基盤・アプリ・サーバー構成を維持したまま、重要操作（認証・権限・復号・送金等）の直前に「最終判定（許可／拒否）」を追加し、異常兆候があれば遮断・通知・証拠化へ連鎖させます。

また、別紙5に示すとおり、指標（防御率・突破率・成功率＝被害確率・防衛率など）は、前提（通知到達率・介入成功率等）と計算式を明確化したうえで、攻撃別に一覧化されています。

4. 73攻撃に対する指標（例）

当社の「73攻撃 指標一覧」では、攻撃ごとに従来対策と複合導入後の指標を並列比較しています。

ランサムウェア（暗号化・二重脅迫）に対する想定指標（例）

「ランサムウェア（暗号化・二重脅迫）」は端末攻撃（区分C）として整理され、複合導入後の指標として 複合防衛率 99.74999999525%、複合被害確率 0.25000000475%（≦0.3%）

が示されています。

フィッシング（メール／連絡アプリ／偽サイト）に対する想定指標（例）

フィッシングは区分Aとして整理され、複合導入後の指標として

複合防衛率 99.99999999985%、

複合被害確率 0.00000000015000000285%、

改善倍率 261,333,328,368倍

が示されています。

最大改善倍率の例（当社比較モデル）

物理・現場領域（区分I）の一部攻撃では、改善倍率として

673,749,987,198.75倍

が示されています。

5. 証拠化（監査・証跡）も権利範囲として想定

攻撃は“侵入・実行”だけでなく、証拠隠し（ログ削除等）や監査回避も含み得ます。※本理論は、攻撃に対する

証拠化（証跡保全・暗号化保存等）

も重要要素として位置づけ、運用面の説明責任・再発防止に資することを目指します。

6. 添付資料（別紙構成）

・ 別紙1：内容説明とライセンス契約について

・ 別紙2：メディアリリース内容原稿（詳細版）

・ 別紙3：従来 vs 複数複合特許権（黄色部分）導入時の数値比較

・ 別紙4：従来 vs 複数複合特許権理論（色部分）導入時の数値比較

・ 別紙5：比較数字の計算式（前提条件・攻撃モデル定義を含む）

注記

※「世界初級」は当社の位置づけです。

※「防衛率」「被害額発生確率」「改善倍率」は、AIシミュレーション試算となります。別紙5に記載の前提（通知到達率・介入成功率等）と計算式に基づく想定値であり、導入範囲・運用条件・連携範囲・設計の仕方により変動します。それらのノウハウ伝授もライセンス契約に含みます。

※本理論の具体的な内容は、3月頃にメディアリリース公開をする予定です。

発明者・考案者コメント(竹内祐樹 )

「様々な企画や発明を通して、色々な社会問題を改善・解決できる様に、未来の日本を安心と安全による笑顔にして行きたいと思います。」

竹内祐樹は、現在、株式会社ポイント機構で特許権利を利用した生活応援や経営者の応援をして行く、ポイント最大40％還元を無料にて加盟店が付与することが出来る「A-GEL ギフトポイント(エージェルギフトポイント)」&「A-GEL ギフトカード(エージェルギフトカード)」のサービス展開をしています。

