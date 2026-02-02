AIプロダクト・開発特化型営業代行は、支援実績が20社に！｜成果創出に向けた運用基盤を強化

株式会社営業ハック

株式会社営業ハック（本社：東京都豊島区、代表取締役：笹田裕嗣）は、AIプロダクト・AI開発領域に特化した営業代行サービスにおいて、ご支援実績が20件に到達したことをお知らせいたします。あわせて、より安定的に商談創出をご提供するため、営業代行支援の提供体制を強化いたします。

営業ハックのAIプロダクト・開発特化型営業代行体制

AI領域の導入検討は、DX推進部門（部長・担当役員）が起点になるケースもあれば、事業部・現場責任者の課題から始まるケース、情シスや経営層が条件面（セキュリティ、体制、投資判断）を見て進むケースなど、関与者が広いことが特徴です。そのため営業ハックは、特定部門に寄せ切るのではなく、「誰が最初に受けても話が前に進む」入口設計を行い、初回商談で判断材料が揃う状態を作ります。

営業ハックは、アポイント獲得そのものをゴールにせず、「相談が具体化し、次の一手が決まる初回商談」を増やすことにこだわっています。AI領域は、良いサービスであっても、入口の言葉や導線が曖昧だと検討が止まりやすく、比較検討の中で埋もれてしまうことがあります。だからこそ当社は、提案の上手さではなく、商談が前に進む入口設計と運用の型化で、商談創出の再現性を高めます。

具体的には、受付突破から担当接続、日程確定までの「勝ちパターン」を運用で徹底しています。担当者の呼び出しをスクリプトに沿った形でしっかりと行い、1回目の要件説明では端的に伝えてすぐに担当者呼び出しへ戻ります。受付の方への詳しい説明は、2回目の質問を受けてから行い、先に喋りすぎずに担当接続率を上げます。

担当者に代わっていただいてからは、40秒以内に日程の打診まで到達することを基準とし、具体的な日時を2つ提示します。相手からの質問・お断りに対しては「ありがとうございます」を3秒以内に返し、会話の空気を崩さずに前に進めます。アポイントの打診はお伺い調ではなく「お願いします」と言い切り、さらに「ありがとう」「お願いします」「日程」をもう一押しトークとして1回の電話で3回伝えることで、商談化の確度を高めます。

今後の展望

今回のご支援実績20件到達を機に、案件立ち上げから運用改善までの品質をさらに平準化するため、提供体制を強化します。入口設計（誰が受けても前に進む切り口の整理）と、運用の平準化（受付突破→担当接続→40秒日程打診の型の統一）を進め、あわせてログ起点でトークと訴求を更新し続ける改善サイクルを強化します。「運が良い時に取れる」ではなく、「取れる構造を作って再現する」営業代行として、AI領域の商談創出を安定化させてまいります。

こんな企業様におすすめです

- AIプロダクト／AI開発サービスを持っているが商談が安定しない- 展示会や紹介以外にアウトバウンドの柱が欲しい- PoC止まりが多く、検討を前に進める商談設計が必要- 営業が属人化しており、勝ちパターンを型化して拡張したい- 技術者が営業を兼務しており、商談創出を外部に任せたい◆サービス詳細

https://eigyou-hack.com/aiproducts-sourcing

◆お問い合わせ

https://eigyou-hack.com/contact

代表プロフィール

株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-42-15

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency