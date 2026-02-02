ドローンポートを活用した遠隔運航サービスで鉱山における自動巡視・測量の運用を実施

KDDIスマートドローン株式会社

KDDIスマートドローン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：博野 雅文、以下 KDDIスマートドローン）は、鉱山管理における安全性の向上と効率化、人手不足の解消を目指し、住友大阪セメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：諸橋 央典、以下 住友大阪セメント）の岐阜鉱山（岐阜県揖斐郡大野町）において、ドローンポート（「Skydio Dock for X10」および「DJI Dock3」）を活用した遠隔運航サービスによる自動巡視・測量の運用実証（以下 本実証）を実施しました。

本実証は、鉱山管理における巡視・測量など危険を伴う作業を、現場常設のドローンポートを活用した遠隔自動飛行で代替し、作業の安全性と効率性、測量精度の向上を図ることで、スマート保安を実現することを目的としています。

＜本実証の全体イメージ＞[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=tDPKkIBLnJo ]

＜遠隔運航の様子＞

なお、本実証は、経済産業省の「令和 7 年度スマート保安実証支援事業費補助金（技術実証支援）」にKDDIスマートドローンが採択を受け実施したものです。

■取り組み内容

１．背景

鉱山では、採掘現場の巡視や測量が欠かせない一方で、作業中の滑落や落石など、人命に関わる重大なリスクが常に伴います。加えて、鉱山労働者の減少が続き、将来的な人手不足が深刻化することが懸念されており、ドローンやIoTセンサーなどを活用した安全で持続可能な保安体制の構築が急務となっています。

２．実証について

本実証では、岐阜鉱山の採掘終了後に残る残壁などを対象に、KDDIスマートドローンの遠隔運航サービスを活用し、特性の異なる2種類のドローンポート（「Skydio Dock for X10」および「DJI Dock3」）による遠隔自動巡視と3次元測量を実施し、2025年10月から2026年 1月にかけて継続的な運用を行い、保安業務への適用性および運用面での有効性を検証しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171663/table/13_1_43b96d56fe420dcc1add8fada9f4fdcb.jpg?v=202602020451 ]

３．使用機材

＜Skydio Dock for X10＞＜DJI Dock 3＞

４．今後の取り組み

KDDIスマートドローンは、住友大阪セメントと連携し、本実証で得られた知見をもとに、鉱山管理におけるドローンポートの実運用とスマート保安の実装を推進していきます。

ドローンポートを活用した遠隔運航サービスを通じて、ドローンの飛行やデータ解析に伴う現場負荷の低減と運用効率の向上を実現し、インフラ点検や建設現場をはじめとする現場業務の高度化に貢献します。今後も、ドローンポートの社会基盤化を推進し、「ドローン運用の手間をゼロに」を目指します。

（参考）

遠隔運航サービスとは

遠隔運航サービスは、ドローンの所有・メンテナンスから、パイロットの手配、飛行許可申請、日々の飛行、撮影データの解析・提供まで、ドローン運用に関わる手間を包括的に委託できるサービスとして、2023年 7月より運用を開始しました。

ドローンのプロフェッショナルが遠隔でドローンポートの運用を代行することで、お客様は必要な撮影データだけを取得することが可能となります。

これまでに約7,400回以上の飛行実績を有しており、特に建設現場での効率的な進捗管理に活用されています。一例として、株式会社大林組との取り組みでは、建設現場にドローンポートを1年間常設し、遠隔からの自動測量を継続的に行う運用に成功しています。

詳細はこちら(https://kddi.smartdrone.co.jp/solution/monitor/)

＜遠隔運航サービスが解決する5つの手間＞

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=CHLQnKkefOU ]

＜遠隔運航サービス紹介動画＞