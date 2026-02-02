次世代AI創作プラットフォーム「PixAI」、トレカ風生成ツールを公開

Metanomaly株式会社

AI創作技術のリーディングカンパニーである Metanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：レイブン・ガオ）が運営する、AIによる二次元創作プラットフォーム「PixAI」は、キャラクターイラストをトレーディングカード風に変換できる新機能「トレカ風生成ツール」を公開しました。

本機能は、イラストを“鑑賞する作品”から“集めて楽しむ表現”へと拡張し、キャラクターの新たな魅力や楽しみ方を創作者・ユーザー双方に提供することを目的としています。

PixAIは、世界中のクリエイターに利用されているAIイラスト生成プラットフォームとして、クオリティと使いやすさの両立を強みとし、創作の可能性を広げる機能開発を継続しています。

トレカ風生成ツールについて

「トレカ風生成ツール」は、お好きなキャラクターやオリジナルキャラクターのイラストをアップロードするだけで、カード枠や質感表現を加えたトレーディングカード風ビジュアルを自動生成できる機能です。

元のイラストの構図や雰囲気を保ちながら、コレクションアイテムのような仕上がりを手軽に楽しむことができます。

主な特長

- カード枠やエンボス調の質感を取り入れたトレカ風デザイン- 元イラストの内容や世界観を活かした自然な変換- ランダムで付与されるレアリティ表記- 作品をさりげなく引き立てるテキストラベルの追加- ワンクリック生成で、すぐにプレビュー・共有が可能

専門的なデザイン作業を必要とせず、誰でも直感的にカード表現を制作できます。

キャラクター表現に「コレクション性」を加える体験

本ツールでは、イラストを一枚の作品として楽しむだけでなく、「集める」「並べる」「共有する」といったトレーディングカードならではの楽しみ方をキャラクター創作に取り入れることが可能です。

レアリティ表記やカードデザインを通じて、キャラクターの個性や価値を視覚的に表現できる点も特長となっています。

活用シーン・利用例

- オリジナルキャラクターのビジュアルバリエーション制作- SNSやコミュニティでのカード風作品共有- キャラクター設定資料や展示用ビジュアルとしての活用- ファン向けコンテンツやコレクション要素の演出

創作活動の幅を広げる表現手法として、さまざまなシーンで利用できます。

想定ユーザー・創作シーン

- キャラクターやイラスト制作を楽しむクリエイター- オリジナルキャラクターの魅せ方を広げたい方- AIツールを使って新しい表現に挑戦したい方- コレクション性のあるビジュアル表現を楽しみたいユーザー

初心者から経験者まで、幅広い層にご活用いただけます。

PixAIの実績と展望

PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。

2022年10月のサービス開始し、今では世界中で1,000万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元創作プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。

2025年上半期には、Sensor Towerの調査により、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリー第6位を記録し、AI創作分野における確かな地位を築いています。

PixAIは今後も、キャラクター創作の楽しさを拡張する多様な表現機能を通じて、創作とユーザー体験をより深く結びつけるプラットフォームを目指してまいります。

AI技術を創作の補助にとどめず、創作者の発想を引き出す存在として進化を続けていきます。

