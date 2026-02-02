なぜ「思考ツール」を使っても良くならないのか（組織行動科学(R)）

リクエスト株式会社

組織行動科学(R)を提供するリクエスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：甲畑智康）が運営する人的資本開発プランニング(R)センターは、国内33.8万人・980社の行動データ分析に基づき、会議や打ち合わせ、定例報告など、業務上の出来事を共有し、次の扱いを検討する場で行われている「話し合いの構造」に着目したレポート『なぜ「思考ツール」を使っても良くならないのか』を公開しました。

https://prtimes.jp/a/?f=d68315-169-2e8afb544aeb9f694e928fce4d22b44b.pdf

業務改善や意思決定の高度化を目的として、思考ツールやフレームワーク、分析手法が継続的に導入されている。

それにもかかわらず、

- 会議や打ち合わせは増えている- 資料は整理され、精緻になっている- しかし、課題解決につながる実行が積み上がらない

という違和感を抱えている現場は少なくありません。

本レポートは、この状態を個人の能力や意識、ツールの使い方の問題として扱いません。着目しているのは、話し合いに入る前の段階で、次の点がどのように扱われているかという点です。

■ こんな方に読んでいただきたいレポートです

- 何を事実として扱っているのか- その事実を、どのような背景のもとで捉えているのか- どの条件を前提として話が始まっているのか- 思考ツールやフレームワークは導入しているが、成果とのつながりに違和感がある- 会議や打ち合わせは多いが、決めたことが積み上がっていかない- 「やり方」ではなく、「なぜ噛み合わなくなるのか」を構造として理解したい

■ 問題設定

業務上の話し合いでは、現場で起きた出来事や数値、報告事項が共有されます。しかし、その情報について、

- 今回の話し合いでは、何を事実として扱うのか- その事実を、どのような背景で捉えているのか- どこまでを共通の前提として含めているのか

が明示されないまま、話し合いが始まる場面も見られます。その場合、参加者はそれぞれ、異なる事実の切り取り方、異なる背景理解、異なる前提条件をもとに発言することになります。

結果として、

- 同じ言葉を使って議論していても、- 指している対象や含めている条件が一致せず、- 「話は進んでいるが、噛み合っていない」

という状態が生じやすくなります。

■ 事実・背景・前提が揃わないまま進むと何が起きるのか

本レポートでは、事実・背景・前提が整理されないまま話し合いや整理が進んだ場合、次のような現象が繰り返し観測されることを整理しています。

- 論点や話題が増えていく- 説明や整理は重ねられる- どの事実・どの背景・どの前提で話が進んだのかが共有されない

その結果、結論に至ったとしても、

- なぜその結論になったのか、- どの条件のもとでの結論なのかが次の場面に引き継がれません。- 同様の説明や確認が繰り返され、- 「やっているが、前に進んでいる実感がない」

という状態が、業務の中で繰り返されていきます。

■ 本レポートの位置づけ

特定の進め方や考え方を評価・否定するものではありません。また、思考ツールや分析手法そのものを否定するものでもありません。

示しているのは、話し合いに入る前に、事実・背景・前提が、どのような状態で扱われているかという一点です。この扱われ方によって、同じ思考ツールや分析手法を用いた場合でも、話し合いの質や、その後の業務の進み方が大きく異なり得ることを、構造として整理しています。

■ レポート概要

- タイトル：なぜ「思考ツール」を使っても良くならないのか- 発行：人的資本開発プランニング(R)センター- 形式：PDFレポート（全16ページ）

