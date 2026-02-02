新商品「友彩」の発売を発表いたしました。

丸博株式会社

令和8年2月1日より、丸博株式会社（本社：京都府京都市北区大宮東小野堀町21-8、代表取締役：岡西紘太朗）は、実際に着物で使用されているちりめん生地を使用した新商品【友彩】を発表しました。和文化を次世代へ継続させる製品として日常生活に彩りを加える商品や家庭内を華やかにする一品を展開。この新たな製品は当社HP(https://www.maruhiro.kyoto)からお問い合わせいただくか、BASEショップ（https://wasoukomono.base.shop) にて購入可能です。

商品概要

友彩は、和装独特のちりめん生地を使用し、日常の生活に彩りを加えるというテーマのもと設計されました。これにより、１ステージ上のオシャレを好まれる方や海外旅行客からの日本らしいお土産品としてのニーズに応えることが可能となります。

商品詳細

当商品は、６色展開にて「靴紐、携帯ストラップ、小物置き・コースター」の３種を揃え、弊社HPまたはオンラインショップ、お土産物ショップを通じて提供されています。

価格

靴紐の価格 1,320円（税込）

携帯ストラップ 1,650円（税込）

小物置き・コースター 660円（税込）

それぞれ１点からでも対応しています。

今後の展開

丸博株式会社は、靴紐の発売を皮切りに、今後も新たな商品展開を計画しています。

ユーザー様に喜ばれる製品を通じて、インバウンド向けのお土産品としても最適な商品ラインナップを取り揃え、お客様の生活に貢献してまいります。

【会社概要】

丸博株式会社

所在地 京都府京都市北区大宮東小野堀町21-8

設立 1972年3月

事業内容 和装婚礼衣装製造、刺繍請負、和小物製造販売

代表者 岡西紘太朗

電話番号 075-491-2676

URL https://www.maruhiro.kyoto

BASEショップ（https://wasoukomono.base.shop）