スーダンの世界最大規模の人道危機　追い詰められる子どもたち　ユニセフ広報官、国際社会の関心と行動を訴える 【プレスリリース】

北ダルフール州エル・ファーシルから、タウィラの避難民キャンプまで逃れてきた家族（スーダン、2026年1月18 日撮影） (C) UNICEF/UNI935034/Jamal

【2026年1月30日 ジュネーブ／ポートスーダン発】

スーダン・ダルフールでの10日間のミッションを終えたユニセフ（国連児童基金）スーダン事務所広報官のエバ・ハインズは、ジュネーブで行われた国連の定例記者会見において、以下の発言を行いました。

現在のダルフールでは、子ども一人に支援を届けるのにも、交渉や安全確認の手続きに何日もかかります。そして前線が絶えず動く中で砂地の道を進まなければなりません。しかし、私が先日訪れたタウィラのような場所において、ユニセフの支援は極めて重要です。タウィラには言葉にしがたい暴力から逃れてきた何十万もの子どもがおり、避難民の家族が棒切れや藁、ビニールシートのみでこしらえた仮住まいが街を形作っていました。この危機に“簡単なこと”は一つもありません。あらゆる移動は苦労の末にようやく実現し、あらゆる支援物資の搬送も、極めて危うい状況の中で行われています。

北ダルフール州タウィラの避難民キャンプで暮らす家族の様子（スーダン、2026年1月24日撮影）(C) UNICEF/UNI935553/Jamal

こうした状況下でもなお、支援は届きつつあります。わずか2週間で、ユニセフとパートナー団体は14万人以上の子どもに予防接種を実施し、何千人もの疾病や栄養不良を治療し、何万人もの人々に安全な水の供給を再開し、仮設教室を開き、食料や保護、心理社会的ケアを提供しました。これは、一度の車列、一つの診療所、一つの教室というように、一つずつ積み重ねる、手間のかかる不安定な取り組みです。しかしダルフールの子どもたちにとっては、これは見捨てられるか、あるいは支援が届くかを分ける、かすかな命綱なのです。

北ダルフール州タウィラで、避難民キャンプを視察するユニセフのエバ・ハインズ広報官（スーダン、2026年1月25日撮影） (C) UNICEF/UNI935033/Jamal

私はダルフールへの10日間の訪問から戻ったばかりです。緊急事態対応の豊富な経験を持つ私でさえ、今回目にした状況は、これまでに経験したどれとも違うものでした。避難の規模、紛争の複雑化、そして基本サービスの崩壊が重なり、すべての子どもがぎりぎりの状況に追いやられています。

ダルフールでの移動は非常に困難です。道のほとんどは砂や石ばかりで、移動するにはいくつもの許可が必要となり、チームの安全を守るための綿密な計画も欠かせません。どれ一つとして容易ではありません。それでも、これが何カ月もの間ごく限られた支援しか受けられなかった子どもたちに支援を届ける唯一の方法なのです。

タウィラで目にした光景は想像以上でした。50万人から60万人もの人々が身を寄せているのだと、事前に説明は受けていました。しかし、藁や棒切れ、ビニールシートでできた無数の仮設シェルターが果てしなく広がるその場所に立つと、その規模に圧倒されました。まるで一つの街が根こそぎ引きはがされ、必要と恐怖に追い立てられるようにして再構築されたかのようでした。絶望の中で再構築されたその街は、私の故郷ヘルシンキよりも大きく、そこにいる家族は皆、逃げる以外に選択肢がなかったのです。

その広大な空間の中で、私の心に深く刻まれるいくつかの瞬間がありました。

私たちは、エル・ファーシルから叔母と兄弟姉妹と共に到着したばかりの10代の女の子ドーハさんに会いました。戦争が始まる前は英語を学んでいたと彼女は言います。彼女の名前は「夜明け直後の柔らかな光」を意味し、その名のとおり、希望と強さを併せ持つ女の子です。学校に戻り、いずれはほかの子どもたちに英語を教えたいという夢を、彼女は語ってくれました。

私たちは栄養治療の拠点で、ファティマという幼い女の子と彼女の叔母に会いました。ファティマは栄養不良の治療を受けるために連れてこられました。ファティマの母親（叔母の妹）は、紛争の中で命を落としていました。叔母はファティマをしっかりと抱き寄せ、できる限りの力で守ろうとしていました。

そして女性と女の子を支援する施設では、手元に何一つ残っていない母親たちに会いました。彼女たちは、食べ物も毛布も子どものための暖かい衣類もない、と語りました。「子どもたちは凍えています」とある母親は言いました。「覆ってあげるものが何もないのです」。

北ダルフール州タウィラにあるユニセフが支援する診療所で、栄養治療食を口にする子ども（スーダン、2026年1月18日撮影） (C) UNICEF/UNI934956/Jamal

こうした個々人の話は、北ダルフールで起きているはるかに大きな現実の、ごく一部にすぎません。

スーダンで起きている人道危機は、世界最大規模であるにもかかわらず、世界で最も見過ごされている危機の一つです。アクセスが限られ、紛争は複雑化し、世界各地でさまざまな危機が同時進行する中で、何百万もの子どもの苦しみに世界の目は向けられていません。

私が目撃したのは、大規模に進行している人道的大惨事です。スーダンの子どもたちは、国際社会の関心と断固たる行動を緊急に必要としています。それがなければ、この国で最も幼く最も弱い立場にある彼らが直面する悲惨な状況は、さらに深刻になるばかりです。

