【GINZA沁馥園(しんふうえん)】春の味覚を楽しめるメニューを本日から期間限定で提供開始
春限定コース
銀座MIYUKIビルにある中華レストラン「GINZA沁馥園」は、本日2月2日より春限定「季節のおすすめコース」と「季節の限定メニュー」の提供を開始いたします。
天使海老と春雨のニンニク蒸し
温かいフルーツ入り酒釀団子
春限定、季節のメニュー
■ 銀座で愉しむ春の味覚
GINZA沁馥園は「素材の持つ力を最大限に引き出す」を信条に、伝統と革新を融合させた本格中国料理を提供してまいりました。
冬の間に大地で養分を蓄えた春筍の瑞々しさが味わえる「上海油焖冬笋（春筍の上海醤油煮込み 野菜添え）」や「沪味腌笃鲜（塩漬け豚肉と春筍の炊き込みスープ）」はまさに上海の春を象徴する味わいです。銀座・みゆき通りの洗練された空間で、この季節にしか出会えない、心華やぐ美食体験をぜひお楽しみください。
価格:17,600 円（税込）※2名様より
■ 季節のおすすめコース
沁馥園の定番を春の食材とともに味わえる全8品コース。前菜盛り合わせから始まり、毛蟹や海老、メインは「和牛と野菜のトリュフソース炒め」まで充実。満足いただける内容です。
内容
■前菜彩盘
沁馥園特製前菜の盛り合わせ
■红烧毛蟹元盅翅
ほぐしフカヒレの毛蟹あんかけ
■奶油黒虎虾
ブラックタイガーのマヨネーズソース
■沪味腌笃鲜
塩漬け豚肉と春筍の炊き込みスープ
■时菜松露酱炒和牛
和牛と野菜のトリュフソース炒め
■季節炒野菜
季節野菜の強火炒め
■当日推荐主食
本日のお食事
■鲜果酒酿小丸子
温かいフルーツ入り酒釀団子
▪️ 春の限定メニュー
6,380円(税込)
天使海老と春雨のニンニク蒸し
天使海老を、春雨とともに香り高いニンニク蒸しに仕上げました。蒸したての湯気とともに立ち上るガーリックの香りが食欲をそそります。海老の甘みと旨みを余すことなく吸い込んだ春雨までがご馳走です。
2,860円 (税込)
お麩の2品盛り合わせ
上海の家庭で愛され続ける伝統的な前菜です。噛むほどに溢れ出す滋味深い味わいは、最初の一皿や紹興酒のお供に最適です。
10,560円 (税込)
和牛とカリフローレの豆豉炒め
厳選された和牛の脂の甘みと、コリコリとした食感が楽しいカリフローレ（スティックカリフラワー）を、風味豊かな豆豉（トウチ）醤で炒め合わせました。シェフの巧みな火入れによる「鍋気（中華鍋の香ばしさ）」と、コクのあるソースが和牛の旨みを引き立てます。
2,860円（税込)
温かいフルーツ入り酒釀団子
お食事の締めくくりにふさわしい、温かいデザートスープです。発酵させたもち米「酒釀（チューニャン）」のほのかな酸味と優しい甘みに、フレッシュなフルーツの香りを添えました。もちもちとした白玉の食感とともに、心安らぐひとときをお楽しみください。
その他の期間限定メニュー
・大山鶏もも肉の台湾風煮込み 5,060円（税込)
・春筍の上海醤油煮込み 野菜添え 4,180円（税込)
・自家製醤油漬豚肉と干し筍の四川風炒め 6,380円（税込)
・塩漬け豚肉と春筍の炊き込みスープ 1,980円（税込)
※サービス料10%いただいております。
GINZA沁馥園 概要
■ コンセプト
中国伝統料理の基本を軸にアーティスティックな皿が並ぶ
「GINZA沁馥園」では、著名な中国料理店での豊富な経験を持つ料理長と、高級中華レストラン出身のシェフが、卓越した腕を振るっています。日本の四季折々の食材を巧みに活かし、上海料理と広東料理の技法を駆使して、繊細かつ豪華な一皿をお届けします。 ライブ感とシズル感に満ちた、作りたて・蒸し立て・焼き立て・揚げたての料理をぜひお楽しみください。銀座の中心に位置する当店で、特別なひとときをお過ごしいただけます。
店舗概要
GINZA 沁馥園
所在地：東京都中央区銀座5-6-12 MIYUKIビル 7F
営業時間：ランチ 11:30 - 15:00
ディナー 17:30 - 22:30
定休日：不定休、年末年始
電話番号：03-6264-5462
公式HP：https://www.ginza-shinfuen.jp/
インスタグラム：https://www.instagram.com/ginzashinfuen