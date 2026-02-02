美術館品質を基準に。「美しさで選ばれるアクリル加工」の新たな選択肢

株式会社みやび工芸

株式会社みやび工芸（本社：千葉県松戸市、代表取締役：高橋雅志）は、長年培ってきたアクリル加工技術を基に、美観品質に特化した新ブランド「透匠（とうしょう）」を、町工場見本市にて初めて公開いたします。設計者、デザイナー、バイヤーの皆様へ、新たなアクリル加工の選択肢をご提案いたします。

「きれいに作ってくれる」の先へ。基準と名前を与えるということ。

私たちがこれまで手掛けてきた案件の中には、再製作やリカバリーなど、美観品質が特に求められるものが数多くありました。それらは「きれいに作ってくれる」という評価とともに、お客様からの信頼として積み重ねられてきたものです。

しかし、その評価は必ずしも可視化されず、一般加工の中に埋もれてしまうこともありました。そこで私たちは、これまでの経験と実績を改めて見つめ直し、美しさで選ばれる仕事を明確化するための基準を設け、ブランドとして独立させることを決意しました。それが「透匠」です。職人の目線、判断、そして何よりも仕事への姿勢に、光を当てること。それこそが、透匠が目指すものです。

技術と姿勢が仕上がりを決める。透匠の提供価値。

透匠が提供するのは、可視光重合による無気泡透明接着、熟練の手による仕上がりを見極める加工、そして高精度切削による正確な造形です。これらの技術は、長年の経験によって培われたものであり、最新のテクノロジーだけでは実現できません。

しかし、それ以上に重要なのは、細部にまでこだわり、妥協を許さない職人の姿勢です。図面だけでは表現できないニュアンスや、素材の特性を最大限に活かすための工夫。技術と姿勢が一体となって、初めて美術館品質と呼べるアクリル加工が実現すると、私たちは考えています。



町工場見本市では、透匠のサンプル品を展示いたします。実際に手に取っていただき、その透明感、精度、そして細部に宿る職人の息吹を感じていただければ幸いです。

美しさの基準を未来へ。再生アクリルへの取り組み。

透匠では、品質だけでなく、素材の選び方についても次の基準を考えています。その一つが、再生アクリルの活用です。

これまでアクリル加工の現場では、コストや安定供給の観点から、再生素材を選択する機会は多くありませんでした。しかし今後は、「価格」だけでなく、「再生アクリルを使うことそのもの」が価値として評価される時代が来ると、私たちは考えています。

透匠は、サーキュラー・エコノミーへの移行やプラスチック資源循環の促進といった社会的な要請を見据えながら、お客様の要望や品質基準を踏まえたうえで、再生アクリルの活用にも積極的に取り組んでいきます。

美しさを追求する仕事だからこそ、素材の未来にも責任を持つ。その姿勢もまた、透匠の品質基準の一部です。

【第12回 町工場見本市2026 出展概要】

- 会期：2026年2月19日（木）～20日（金）- 会場：東京国際フォーラム ホールE1（東京都千代田区丸の内3丁目5-1）- 小間番号：２３- 町工場見本市ウェブサイト： https://machikouba.jp/★入場無料町工場見本市は、東京都葛飾区を中心とした城東エリアおよびその近隣地域の中小製造業が一堂に集う展示会です。 「機械・機器」「金属加工」「ゴム」「プラスチック」「ガラス」「皮革」「紙・印刷」「繊維」「めっき」など、多様な分野の町工場が独自技術や製品を展示し、来場する企業・官公庁・事業開発担当者との商談・技術交流の場として活用されています。会場では単なる展示にとどまらず、後継者（アトツギ）の挑戦事例紹介、大学との産学連携成果展示、ブランド認定製品の紹介など、多彩な企画も実施。 製造現場の最前線に触れられる貴重な機会として、見本市ならではの技術力や新しい取り組みを体感できます。

「当社は、アクリル加工の中でも特に仕上がりの美しさが求められる製品を得意とし、試作から一点物まで柔軟に対応してまいりました。新ブランド『透匠』は、長年培ってきた技術と品質へのこだわりを“見える形”でお届けするために立ち上げたものです。町工場見本市を通じて、より多くの皆さまに当社のものづくりを知っていただければ幸いです。」

【株式会社みやび工芸】

株式会社みやび工芸は、千葉県松戸市を拠点とするアクリル他樹脂加工の専門企業です。長年にわたり、産業用部品からディスプレイ、什器まで、幅広い分野のお客様に高品質な製品を提供してまいりました。確かな技術と丁寧な仕事で、お客様のニーズに応え続けます。

