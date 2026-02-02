『地方競馬ミルクウィーク2026』開催決定！

馬事畜産振興協議会は、春休みに入り需要が落ち込む牛乳・乳製品の消費拡大の一助となるべく、昨年に引き続き「地方競馬ミルクウィーク2026」を地方競馬全国協会の補助を受け実施します。期間中は、全国14の地方競馬場で地域の牛乳・ヨーグルト等の乳製品の配布や冠レースを実施し、牛乳・乳製品の消費拡大につながるＰＲ活動を通じて日本の酪農を応援していきます。



■実施期間


令和8年3月12日（木）～3月22日（日）　11日間



■実施主体


馬事畜産振興協議会（事務局：中央畜産会）


※地方競馬全国協会の畜産振興補助事業として実施します。



■実施内容


(1)地方競馬場での来場者への牛乳・乳製品の配布


・期間中、全国の競馬場で合計約24,100個(11,900名)(予定)の牛乳やヨーグルト等乳製品のサンプリング(試供品の配布)を実施し、その消費拡大のためのPR活動を行います。


【実施競馬場】


・帯広：1,800名（3/20、3/21、3/22）


・門別：300名（3/14、3/15）


・水沢：1,200名（3/15）


・浦和：500名（3/19）


・船橋：500名（3/13）


・大井：1,150名（3/13）


・川崎：200名（3/18）


・金沢：1,300名（3/15、3/16）


・笠松：300名（3/20）


・名古屋：600名（3/13）


・園田：2,400名（3/17、3/18、3/19）


・姫路：500名（3/12）


・高知：400名（3/15）


・佐賀：750名（3/14）


※期間中、門別、川崎の競馬開催はありません。



(2)開催場での冠レース実施及び副賞（牛乳・乳製品）の提供


・期間中に競馬開催のある12カ所の地方競馬場で、「〇〇の酪農応援賞」など、それぞれの地域の酪農を応援する名称を冠したレース(冠レース)を実施します。


【実施競馬場】


帯広、水沢、浦和、船橋、大井、金沢、笠松、名古屋、園田、姫路、高知、佐賀



※以上の内容は変更になる場合があります。



■WEBプレゼントキャンペーン


　・今年度も、特設サイトから動画を視聴してアンケートに回答し応募すると抽選で総計1,800名様に競馬開催県ゆかりの乳製品ギフトが当たるキャンペーンを実施します。


【キャンペーン実施期間】


2026年2月20日(金)～3月22日(日)





