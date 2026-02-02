【西条市内企業の魅力を動画配信】LOVE SAIJOお仕事研究チャンネルを公開します！
愛媛県 西条市
詳細を見る :
https://heartnetwork.jp/job/
概要
西条市は、就職活動を迎える大学生等に対して市内企業の情報発信を行うことを目的に、2026年2月1日（日）～9月30日（水）の期間に「LOVE SAIJO お仕事研究チャンネル」を公開します。
「LOVE SAIJO お仕事研究チャンネル」では、市内企業27社の仕事内容や魅力、採用に関する情報等を動画で発信します。申込不要・無料で、PC・スマホなどからいつでも動画を視聴することができ、学生等が業界・企業研究を行う上で役立つ内容となっています。
動画で効率よく、自分にピッタリの業界・企業を見つけてみませんか？西条市・愛媛県での就職やインターンシップ等を検討している方は、特設サイトよりぜひご視聴ください。
内容・配信期間等
１ 内容 西条市内企業27社の企業説明動画をオンデマンド配信
２ 対象者 大学、短大、高専、専修、大学院等の全学年の学生、３年以内既卒者等
※保護者・教職員も視聴可
３ 配信期間 2026年2月1日（日）～9月30日（水）
４ 専用ＨＰ https://heartnetwork.jp/job/
詳細を見る :
https://heartnetwork.jp/job/
お問合せ先
西条市産業経済部産業振興課
担当者：課長 工藤、石水、多田
TEL：0897-56-5151（内線2548） 直通：0897-52-1482