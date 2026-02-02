ALLDAY PROJECT待望の初来日が決定！

FG ENTERTAINMENT株式会社

2026年3月7日（土）・8日（日）東京開催決定！

ALLDAY PROJECT 1st JAPAN FANSIGN EVENT「ALLDAY PROJECT」

～世界が注目する次世代アーティスト日本初上陸～

5人組男女混合グループ ALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト） が、待望の初来日を果たします。

2026年3月7日（土）・8日（日）東京・アクアシティお台場内 Hado arena にて、デビュー後初となる日本国内イベント ALLDAY PROJECT 1st JAPAN FANSIGN EVENT「ALLDAY PROJECT」の開催が決定いたしました。

ALLDAY PROJECTは、デビューシングル「FAMOUS」のリリースを皮切りに注目を集め、その後1st EP『ALLDAY PROJECT』を発表。 「FAMOUS」は公開直後から主要音源チャートを席巻し、グループの存在感を強く印象づけました。

デビューからわずか数ヶ月で数々の音楽アワードを受賞し、「2025 MAMA AWARDS」をはじめとする大型授賞式でも高い評価を獲得するなど、今最も注目を集める新鋭グループとして世界的な存在感を放っています。

本イベントは、1st EP『ALLDAY PROJECT』のリリースを記念して開催されるもので、日本のファンと直接交流する初の公式イベントとなります。 サイン会をはじめ、ハイタッチ会、団体撮影会、1:1チェキ撮影会など、メンバーを間近に感じられる多彩で豪華なプログラムが予定されており、日本のファンにとって忘れられない特別な一日となることでしょう。

◼︎開催概要

会場：Hado arena 大台場 グランドステージ

住所：東京都港区台場1-7-1（アクアシティお台場 東エリア5F）

◼︎日程

2026年3月7日（土）14:30~開始予定

2026年3月8日（日）10:00~開始予定

■応募方法

・販売サイト：fg-enter.com/events

・販売期間：2月4日（水）14:00~

※特典のスケジュールは、当選された方へ後日メールにてお知らせいたします

※当選者発表および当選確認については、対象商品ご購入ページにてご案内いたします。

◼︎特典会内容

1. お見送り会（撮影可能、ポーズ自由）

2. ハイタッチ会(撮影可能)

3. 5:1団体撮影会（メンバー全員）

4. 1:1 チェキ撮影会

5. プレミアムサイン会（メンバー全員）＋フォトタイムあり

◼︎対象商品

ALLDAY PROJECT The 1st EP Album ‘ALLDAY PROJECT’ (PHOTOBOOK ver.)

ALLDAY PROJECT The 1st EP Album ‘ALLDAY PROJECT’ (PHOTOCARD PACK ver.)

※The 1st EP Album 'ALLDAY PROJECT' PHOTOBOOK / PHOTOCARD PACK をご購入いただいたお客様の中から抽選で下記イベントにご招待いたします。

◼︎対象商品販売期間

2月4日（水）14:00~2月15日（日）23:59

◼︎関連リンク

https://fg-enter.com/events/allday-project-1st-japan-fansign-event