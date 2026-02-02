100年以上缶をつくり続けてきた老舗缶メーカーの側島製罐が「愛知ブランド企業」に認定

側島製罐株式会社

明治39年創業の缶メーカー、側島製罐株式会社（本社：愛知県海部郡大治町、代表取締役：石川 貴也、以下「側島製罐」）は、愛知県が実施する令和7年度（2025年度）「愛知ブランド企業」に認定されましたことをお知らせいたします。

■「愛知ブランド企業」認定の背景

愛知県は、製造品出荷額等において長年日本一を誇る「ものづくり王国」です。本制度は、県内の製造業の中で、独自の強みを持ち、高度な技術や優れた経営理念を実践している企業を「愛知ブランド企業」として認定するものです。

当社は、100年以上にわたり培ってきた製缶技術や時代に合わせた多品種少量の体制に加え、新しく掲げた理念「世界にcanを」「宝物を託される人になろう」に沿ったリーダーシップや人の活性化、プロセスの革新などが評価され、この度の認定に至りました。

■評価のポイント：愛知ブランドを構成する「5つの指標」

「愛知ブランド企業」の認定にあたっては、以下の5つの指標において厳しい審査が行われます。当社は、老舗企業としての伝統を守りつつ、常に変化を恐れない経営姿勢でこれらの基準を満たしました。

理念・リーダーシップ： 明確なビジョンに基づいた健全な経営

人の活性化・プロセスの革新： 従業員の創造性を引き出す組織づくり

独自の強み： 競合他社にはない、特化したコア・コンピタンス（技術・スキル）

顧客価値の構築： 市場のニーズを捉えた高付加価値の提供

社会・環境への配慮： サステナビリティを意識した地域社会への貢献

■コメント

経営管理チーム 山口聡美

「この度は名誉ある認定をいただきましてありがとうございます。自分たちの今の姿を等身大にお伝えして認定をいただくことができたので、本当に嬉しく思っています。側島製罐という会社をもっとたくさんの方に知っていただいて、世界にcanを実現していきたいです！愛知ブランドの名に恥じないよう頑張っていきます！」

代表取締役 石川 貴也

「この度は、愛知ブランド企業という名誉ある認定をいただき、社員一同大変光栄に感じております。缶を単なる容器としてだけではなく、その中に入る大切な想いや思い出を守る器を作っています。愛知県が誇る『ものづくり』の精神を大切にしながら、今後も缶の新しい可能性を追求し続けていきたいと思います。」

■側島製罐株式会社について

社名：側島製罐株式会社

所在地：愛知県海部郡大治町西条字附田89

代表者：代表取締役 石川貴也

事業内容：一般缶の製造販売・プレス加工

資本金：4,900万円

創業：1906年4月

法人設立：1942年7月28日