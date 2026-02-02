コスモピア株式会社(本社：東京都渋谷区／代表：坂本 由子)は、2026年4月スタートのeステ「AI英語スピーキング」正式リリースを前に、6,000人規模でモニターを実施しています。

コスモピアのeステーション「eステ」は、2018年スタート、「英語学習」トレーニングのためのマルチデバイス対応型e-learningプラットフォームです。現在「読み放題」「聞き放題」各約3,000コンテンツ以上を提供しており、これまで個人だけでなく学校等教育機関や塾、企業(人材研修)等100以上の団体に導入いただいています。

これまで、スピーキングコース(eステ)開設のご要望を多く頂いたことから、開発に着手。2026年4月(予定)に、リーダーの要約や感想のインプットをAIがアドバイスしてくれる「AI英語スピーキング」をリリースすることとなりました。





AI英語スピーキング





■全国6,000名のモニター検証中！！読み放題50コンテンツ、聞き放題50コンテンツをサンプルとしてチョイス。「eステ」

スピーキング開発に賛同いただいている学校(大学・高校・中学)や塾等教育関連、約50団体・6,000名の皆さんにモニターとしてご参加いただいており、約2か月にわたり、各コンテンツについての要約や感想に対してのAIアドバイス等の機能性、コンテンツ(画像・音声)の精度等多岐にわたるモニタリングを進めています。









■『AI英語スピーキング』の特徴は…

(1) AIアシスタントがあなたの努力を記録・分析。学習の可視化が継続につながる

「読み放題」「聞き放題」の全コンテンツでトレーニングのあと、各レベルの中からスピーキング対応コンテンツをチョイス！感想や要約をインプットすると、AIが分析、アドバイスをレポートしてくれ、繰り返し修正しながら、トレーニングができます。





コンテンツ(1)

コンテンツ(2)





(2) 正確なレベル設定で、自分のレベルに合わせて、時間を有効に学習できます。

読み聞き両方を自分のレベルにあわせて柔軟に選択でき、さらにスマートフォンでも、PCでも利用できるため、いつでもどこでも利用できます。また、インプットは音声でもテキスト入力でも対応できるので、学習目的や環境に対応して取り組めます。





デモ画像





(3) 多聴多読で、本物の英語スピーキング力を身に付ける

「読み放題」には、絵本・フィクション・ノンフィクション・科学等、「聞き放題」には、絵本・ニュース・著名人のスピーチ等の多様なジャンル・レベルがあり、各3,000を超えるコンテンツを浴びるように多聴多読することで、自然に英語スピーキング力を身に着けることができます。









■このプロジェクトには…

総合監修として、田中茂範先生 慶応義塾大学名誉教授 PEN言語教育サービス代表、また、監修として米田謙三先生 早稲田大阪高等学校教諭(ITCを活用した効果的な教育と協働学習が専門)が参加され、様々なレベルの英語語学習者がわかりやすく、さらに継続できるような工夫が満載。

2026年4月リリース時には「読み・聞き放題」各3000コンテンツの中から、「AI英語スピーキング対応」を200タイトル、さらに毎月拡大していきます。





監修の先生方





■Makuakeでの応援購入の募集も継続中…3月15日まで

★【早割30％OFF】Makuake特別英語学習プラン／1年間【限定200名】募集中

コスモピアeステーションで人気の【英語読み放題コース】【英語聞き放題コース】にAIスピーキングサービスの年間契約と電子書籍「AI朝活」がセットになった、お得な学習プランをご用意しています。





URL： https://www.makuake.com/project/aispeaking/