株式会社丸上(本社：東京都中央区)は、2027-2028年向け「FURISODE COLLECTION きゅるりんってしてみて×LARME」を発表いたしました。

本コレクションは、伝統的な振袖に現代のトレンドを融合させた新しいスタイルを提案します。モデルには、独自の感性で熱狂的な支持を集めるアイドルグループ「きゅるりんってしてみて」を迎え、雑誌『LARME』が創り出す「甘くて、かわいい」世界観を表現しました。





「きゅるりんってしてみて×LARME」商品ページ： https://marujo.jp/furisode/kyurushite/





振袖モデルを務めた「きゅるりんってしてみて」









■ブランドコンセプト

「誰かの常識」ではなく、下から上までかわいい「自分が好きと思える姿」でいたい。そんな理想に応えるため、本コレクションが誕生しました。

レース、フリル、チュールといった装飾を贅沢にあしらい、『LARME』特有の「甘くて、かわいい」世界観を徹底的に追求しました。伝統的な枠を超え、自身の感性を大切にする方々が最もときめく「新しい振袖のカタチ」を提案します。





リボンとレースで飾る新しい振袖のカタチ





メンバーの個性に合わせたスタイリング





ラインナップには大人っぽい古典柄の振袖も





メンバーカラーに合わせたコーディネート









■2027-2028年「FURISODE COLLECTION きゅるりんってしてみて×LARME」詳細

販売価格 ： 437,800円～(本体価格 398,000円～)

レンタル価格 ： 店頭発表

商品ページ ： https://marujo.jp/furisode/kyurushite/

発売日 ： 各取扱店にて順次発売(レンタル予約開始)

カタログモデル： きゅるりんってしてみて









■「きゅるりんってしてみて」プロフィール

女の子の「カワイイ・リアリズム」を追求する、島村 嬉唄・環 やね・チバ ゆな・逃げ水 あむの4人によるアイドルグループ。「きゅるりんしてみて」「らぶきゅん♡うぉんてっど」「Special♡Spell」などの話題曲を発信し、SNSを中心に人気を集めている。近年は全国ホールツアーの開催も決定するなど、活動の規模を広げ勢いを加速させている。

公式HP ： https://kyurushite.com/

Instagram： https://www.instagram.com/KYURUSHITE/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@kyurushite

X ： https://twitter.com/KYURUSHITE





「きゅるりんってしてみて」プロフィール









■会社概要

社名 ： 株式会社丸上

代表者： 代表取締役社長 上達 功(じょうたつ いさお)

所在地： 〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-14

設立 ： 1951年4月

資本金： 4,800万円

URL ： https://marujo.jp/