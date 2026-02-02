親子で夢中になる室内遊園地『キッズランドUS 千葉富里店』ベイシア富里店内に1/23(金)グランドオープン！
巨大室内遊園地の運営を行うユーエスマート株式会社(所在地：三重県伊勢市、代表取締役社長：小山 毅志)は、室内遊び場『キッズランドUS 千葉富里店』(所在地：〒286-0221 千葉県富里市七栄532ベイシア富里店内1階)を2026年1月23日(金)にオープンいたしました。
室内遊園地『キッズランドUS 千葉富里店』グランドオープン
キッズランドUS公式サイト： https://kidslandus.com/
■キッズランドUS
親子で夢中になるユニークでスペシャルな室内遊園地キッズランドUSは、家族で楽しく遊び、くつろぎ、そしてかけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場です。 遊び放題プランや短時間プラン等、おトクに気軽にご利用いただけます。
受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者様(お父さんお母さん)の交代も自由です。 暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。 幼児、小学生のお子様もパパもママも家族みんなで楽しいキッズパークです。
■園内には約30種類以上ものユニークでスペシャルな遊びが大充実
【ボールプール】
宇宙空間のようなボールプールコーナーには、お子様が夢中になる仕掛けが盛りだくさん。
ボールプール
【セルフ写真館】
照明設備や撮影用衣装が完備されているセルフ写真館では、スマホひとつで気軽に記念撮影をお楽しみいただけます。
セルフ写真館
【牧場コーナー】
子牛の赤ちゃんにミルクをあげるお世話ごっこが楽しめるユニークなコーナー。
牧場コーナー
【乗りもの】
パンダメリーゴーラウンドや手回しで進む汽車などユニークな乗りものが大集結！
ユニークな乗りもの勢揃い
【おままごとコーナー】
可愛いお野菜の収穫やお店屋さんごっこを楽しめるインドア派のお子様にもオススメのコーナー。
おままごとが楽しめるコーナー
【ゲームコーナー】
大人気のアーケードゲームが何度でもフリープレイ！ご家族一緒に夢中になってお楽しみいただけます。
アーケードゲーム
【プリクラ】
お子様と一緒に撮影をお楽しみいただけるプリクラは、1家族につき1回無料でご利用いただけます。セルフ写真館の衣装を着用しての撮影も可能です。
プリクラ撮影もできる
■寒い冬も天候を気にせずアクティブに遊べるコーナー
【スーパージャングルジム】
千葉富里店のスーパージャングルジムは、キッズランドUS内でもレアな三階建ての超巨大ジャングルジム！すべり台やトンネルに吊り橋などワクワクする仕掛けが盛りだくさん。
三階建てスーパージャングルジム
夢中になるアスレチック
【カートコーナー】
ジャングルジム下のカートコーナーでは、お好きなカートを選んでコース内のドライブをお楽しみいただけます。
カートコーナー
【公園コーナー】
ブランコやシーソーなど公園でお馴染みの遊具が勢揃い。雨の日も天候を気にせず室内でアクティブに過ごせます。
公園コーナー
■キッズランドUS公式サイト・公式SNS
公式サイト ： https://kidslandus.com/
公式Instagram ： https://www.instagram.com/kids.usland_official/
公式X(旧Twitter)： https://x.com/kids_usland
名称 ： キッズランドUS 千葉富里店
所在地 ： 〒286-0221 千葉県富里市七栄532 ベイシア富里店内1階
オープン日： 2026年1月23日
園内面積 ： 約1,240m2
URL ： https://kidslandus.com/shop/chiba-tomisato/