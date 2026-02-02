工場夜景の日に合わせて、さまざまな記念イベントが開催されます。この機会に、ぜひ周南工場夜景を堪能してください。

１．周南工場夜景きらめきクルーズ

全国有数の規模を誇る周南工場夜景を海上から楽しむ夜景クルーズです。当日は、工場照明の全点灯もあり、いつにも増してきらびやかな景色が楽しめます。ホテルサンルート徳山の軽食とコーヒーボーイのホットコーヒー付き！船内では、お楽しみ抽選会も開催します。

【日程】令和8年2月23日（月・祝）【集合時間】18時30分【集合場所】大津島巡航フェリーのりば【旅行代金】お一人様5,500円（税込）※大人・子ども同一料金【定員】100名【募集対象】小学生以上※安全上の理由により、未就学児の参加はご遠慮いただいております。【募集期間】令和8年2月13日（金）まで※お申込みはWEBサイトからのみとなります。※定員に達し次第、募集を締切いたします。

問合せ

https://kanko-shunan.com/publics/index/295/

周南市観光案内所 まちのポートTEL：0834-22-8691

２．工場夜景プレミアム宿泊プラン

周南工場夜景を満喫できる「工場夜景プレミアム宿泊プラン」に、2月限定でウェルカムドリンクが付きます。【対象】 令和8年2月中に対象プランを利用された方▼詳しくはこちらhttps://www.hs-tokuyama.jp/stay/stayplan/yakei/

問合せ

ホテルサンルート徳山 TEL：0834-32-2611

３．工場の照明全点灯

出光興産株式会社、東ソー株式会社、株式会社トクヤマ、日本製鉄株式会社、日本ゼオン株式会社（50音順）のご協力により、各工場の照明が全て点灯されます。【点灯時間】令和8年2月23日（月・祝） 17時～21時

このページに関する問合せ

観光振興課 観光振興担当〒745-8655 周南市岐山通1丁目1番地Tel：0834-22-8372Fax：0834-22-8428