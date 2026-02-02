株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩上敦宏、以下、アニプレックス）は、株式会社EGG FIRM（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大澤信博、以下、EGG FIRM）の全株式を取得し、完全子会社化したことをお知らせいたします。 EGG FIRM の事業内容は、これまでと変更はございません。今後は、両社の連携により、新たな作品づくりに一層邁進し、アニメーション業界のさらなる発展に貢献してまいります。

【EGG FIRM 概要】

商号：株式会社EGG FIRM（エッグファーム） 本社所在地：東京都中野区 代表者：代表取締役社長 大澤信博 主な事業内容：アニメーションの企画、制作を主とし、それらに関連する投資、ライセンス 公式サイト：https://www.eggfirm.com/

【アニプレックス 概要】

商号：株式会社アニプレックス 本社所在地：東京都千代田区 代表者：代表取締役社長 岩上敦宏 主な事業内容：アニメーションを主とした映像・音楽作品の企画製作、ゲームの企画・開発、それらに関連するライセンス、商品企画・販売、興行 公式サイト：https://www.aniplex.co.jp/