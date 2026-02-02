株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのダーツやポーカーなどナイトタイム エンターテイメント事業を担う100％子会社・株式会社GiGO EDGE(本社：東京都港区 代表取締役社長：杉原 壮平、以下「GiGO EDGE」)が運営する「GiGO POKER」の3店舗目、「GiGO POKER新宿西口」をオープンいたします

新宿駅西口エリアに「GiGO POKER」3店舗目が登場！

新宿駅西口から徒歩5分の好立地にオープンする同店は、本格的なポーカースポットです。「GiGO POKER」としては、歌舞伎町の「GiGO POKER新宿」、六本木の「GiGO POKER六本木」に続く3店舗目で、新宿エリアでは2店舗目となります。歌舞伎町や六本木の「GiGO POKER」に足を運んでいただいていた皆様に、快適にプレイを楽しめる空間と、多様なルールで楽しめる新たなポーカー体験を提供いたします。店内は明るくオープンな空間で、世界的に流行しているポーカーを多種多様なルールで楽しんでいただけます。全国にアミューズメント施設を展開するGiGOによる法令遵守の運営体制により、どなたでも安心して遊べるのはもちろん、初心者向けの講習も充実。種類豊富なドリンクを片手に、上質で充実したポーカー体験を心ゆくまでお楽しみください。

■「GiGO POKER新宿西口」概要

●住所：東京都新宿区西新宿1-13-2 松原ビル6F●アクセス：JR「新宿」駅西口7番出口より徒歩5分、京王新線「新宿」駅Ｃ出口より徒歩3分●営業時間：15:00～23:30●設置台数：ポーカーテーブル/2台●「GiGO POKER新宿西口」URL：https://contents.gendagigo.jp/poker/shop/shinjuku-nishiguchi●「GiGO POKER新宿西口」店舗X：https://x.com/GiGOPOKER_SWG

■「GiGO POKER新宿」概要

●住所：東京都新宿区歌舞伎町1丁目21-1 第二東亜会館2F●アクセス：JR「新宿」駅東口から徒歩5分、西武鉄道「西武新宿」駅から徒歩3分●営業時間：平日(月～木)16:00～23:00、(金)16:00～23:30休日(土・祝前日)12:00～23:30、(日・祝日)12:00～23:00●設置台数：ポーカーテーブル/11台、ダーツ/8台●「GiGO POKER新宿」URL ：https://contents.gendagigo.jp/poker/shop/shinjuku●「GiGO POKER新宿」店舗X：https://x.com/GiGOPOKER_SHIN

■「GiGO POKER六本木」概要

●住所：東京都港区六本木7-14-11 メトロシティ六本木4F●アクセス：東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線「六本木」駅4a出口エレベーター直結●営業時間：16:00～23:30、ダーツ10:00~23:30●設置台数：ポーカーテーブル/3台、ダーツ/5台●「GiGO POKER六本木」URL ：https://contents.gendagigo.jp/poker/shop/roppongi●「GiGO POKER六本木」店舗X：https://x.com/GiGOPOKER_RPG

■GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました