LivesJAPAN株式会社（本社：愛知県名古屋市港区、代表：寺沢真彦）は、2026年3月1日（日・予定）、名古屋市港区金城ふ頭の商業施設「メイカーズ ピア」内に、新店舗『Dining & BAR 海と肉』をグランドオープンいたします。LEGOLAND JAPANやイベントホール「Lives NAGOYA」の真向かいに位置し、鮮やかな青い壁と提灯が目印の当店は、「海鮮」と「肉」をテーマにしたエンターテインメント食堂です。 観光やイベントの思い出となる贅沢な「和牛ひつまぶし」から、日常使いに嬉しいカジュアルな「パスタ」「丼」まで、幅広いニーズにお応えします。■ 『Dining & BAR 海と肉』の魅力1. 名古屋名物の新定番！「和牛ひつまぶし」 当店の自慢は、うなぎではなく厳選された和牛を使用した**「和牛ひつまぶし」**です。香ばしく焼き上げた和牛を、まずはそのまま、次に薬味を添えて、最後は特製出汁でさらりと味わう。名古屋独自のスタイルで、和牛の旨味を余すところなく堪能いただけます。2. 昼も夜も頼める「カジュアルフード」＆ドリンク・スープバー 「唐揚げ丼（5種のたれ）」や「シェフ特製パスタ」、「ガパオライス」など、親しみやすいメニューも大人気。 これらのお食事と一緒に楽しめる**「ドリンクバー＆スープバー」**もご用意しておりますので、ランチタイムはもちろん、ディナータイムでもゆったりとお過ごしいただけます。3. キッズ特典＆テラス席ペットOK！みんなが楽しめる空間 LEGOLAND JAPANへの参道という立地を活かし、ファミリーやペット連れの方へのサービスも充実させました。キッズ特典：お子様にはメイカーズ ピア内で遊べる**「宝の金貨」**をプレゼント。ペット同伴：開放的なテラス席はワンちゃんと一緒にご利用いただけます。■ メニューラインナップ【名古屋名物・極牛 -Kiwami Ushi-】 特別な日に味わいたい、和牛本来の旨味を凝縮した看板メニューです。和牛ひつまぶし：3,850円和牛ステーキ膳：3,850円【海×肉 -Sea & Meat-】 海と大地の恵みを一度に楽しむ贅沢なコラボレーション。和牛雲丹いくら丼（特上）：3,850円雲丹いくらパスタ（特上）：2,640円和牛肉寿司（二貫）：880円和牛肉寿司 雲丹のせ（二貫）：1,100円【カジュアルフード】 昼も夜もこの価格！ドリンクバー・スープバーとも相性抜群のラインナップ。五種だれ から揚げ丼：1,100円香り立つ ガパオライス：1,320円にんにく香るペペロンチーニ：1,320円旨み凝縮 ミートソースパスタ：1,078円赤身旨み ローストビーフ丼：1,540円カリッと仕上げ フライドポテト：660円【キッズメニュー】キッズセット：各800円（唐揚げ丼 ／ ミートパスタ ／ カレー）から選択※ゼリー（宝の金貨付き）、キッズドリンク、スープ付き【ドリンク】アルコール：30種類以上ワイン、生ビール、ハイボール、カクテル、焼酎などソフトドリンク：各種ご用意※価格はすべて税込表記です。 ※ほとんどのメニューがテイクアウト可能です。■ 店舗概要店名：Dining & BAR 海と肉オープン日：2026年3月1日（日）予定住所：愛知県名古屋市港区金城ふ頭 メイカーズ・ピア Lives NAGOYA向かいアクセス：あおなみ線「金城ふ頭駅」より徒歩3分営業時間：10:00～21:00席数：45席（テラス席あり／ペットOK）