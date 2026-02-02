LivesJAPAN株式会社（本社：愛知県名古屋市港区、代表：寺沢真彦）は、名古屋市港区金城ふ頭にオープンする直営飲食店『Dining & BAR 海と肉』と連携し、大型ライブホール「Lives NAGOYA」を利用した**「飲食付き・社内イベントプラン」**の提供を開始いたします。大型LEDビジョンやプロ仕様の音響・照明を備えたLives NAGOYAは、企業のキックオフミーティングや表彰式、周年パーティーに最適な空間です。 今回の新店舗オープンにより、従来課題であった大規模な食事手配を内製化。「200食規模」の本格的なケータリング・ビュッフェを、会場手配とセットでスムーズに提供することが可能となりました。■ Lives NAGOYA × 『Dining & BAR 海と肉』 連携プランの強み1. 「200食」同時提供可能！大規模イベントの食をサポート 数百名が集まる社内イベントにおいて、食事の手配は大きな課題です。 当店はグループ企業が運営する老舗バンケット『THE GRAND ECLAT』のセントラルキッチンと連携しており、200名規模のパーティー料理や、全参加者へのお弁当手配にも余裕を持って対応可能です。 「第一部は式典、第二部はそのまま会場内で懇親会（立食ビュッフェ）」といった、転換を伴うイベント進行もスムーズに行えます。2. プロ仕様の演出機材 × 本格料理 Lives NAGOYAの強みである「巨大スクリーンでの映像演出」や「迫力の音響」に加え、グランシェフ監修の「味」が加わることで、イベントの満足度を飛躍的に高めます。利用シーン例：社員総会・キックオフ：経営方針発表の後、温かい料理で結束を深める懇親会へ。表彰式（アワード）：受賞者を豪華な照明で称え、祝賀会では華やかなビュッフェを提供。周年記念パーティー：企業の歴史を映像で振り返りながら、VIPにも満足いただける「和牛ひつまぶし」などの特別メニューでおもてなし。3. 担当者様の負担を減らす「ワンストップ手配」 「会場はA社、ケータリングはB社、機材はC社…」といった煩雑な発注業務は不要です。 LivesJAPANにご相談いただければ、会場の確保から、当日の進行、そして200名分の料理手配まで、一括で承ります。 会場の目の前に飲食拠点（店舗）があるため、急な変更や追加ドリンクの対応なども柔軟に行えます。■ 提供可能な食事スタイル立食ビュッフェ：交流を促進する、彩り豊かなパーティー料理。（50名～200名以上対応可）着席スタイル：VIP席や役員席へのサーブ対応、特製お重の提供。ボックスランチ：短時間の休憩や会議中に適した、高品質なお弁当。■ 施設・店舗概要会場：Lives NAGOYA（最大収容人数 1,000名以上）飲食提供：Dining & BAR 海と肉（Lives NAGOYA直営・目の前）対応可能数：ケータリング・弁当 200食～（※規模はご相談ください）【本件に関するお問い合わせ・会場内覧・試食】 「来期のキックオフ会場を探している」「200人規模で食事ができる場所がない」など、お困りの企業様はぜひご相談ください。LivesJAPAN株式会社 法人イベント・ケータリング担当