「Performance Media Network(パフォーマンス メディア ネットワーク)」のメディアパートナーに、CCCMKホールディングスの「Vポイントアプリ」が新たに参画

WED株式会社(本社:東京都渋谷区/代表取締役:新井俊樹/以下、WED)は、株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田睦、鈴木達哉/以下、ギフティ)と共同で提供している「Performance Media Network(パフォーマンス メディア ネットワーク)」(以下、「PMN」)のメディアパートナーとして、2026年2月1日（日）より、CCCMKホールディングス株式会社(本社：神奈川県横浜市／代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則／以下、CCCMKHD)が提供するスマートフォン一つでVポイントが貯まる・使える「Vポイントアプリ」が参画いたしましたことをお知らせいたします。

このたびの連携に伴い、メーカーは「Vポイントアプリ」を含む10件の生活者向けアプリで「PMN」を活用した横断的な商品プロモーションが可能になりました。

背景

消費者の購買行動が多様化する中、メーカー企業は効果的なマーケティング施策の実行に課題を抱えています。従来の広告やプロモーションは「認知」や「興味喚起」までは可能でも、実際の「購買」や「購買後の効果測定」までを一貫して管理することが困難でした。

当社は、購買データを活用したプラットフォーム「PMN」を通じて、この課題解決に取り組んでまいりました。「PMN」は、メーカー企業のマーケティング活動における「告知」から「購買成果」、さらには「効果測定」までを一気通貫で管理し、データドリブンな意思決定を支援しています。

新たに参画したCCCMKHDは、スマートフォン一つでVポイントが貯まる・使える「Vポイントアプリ」を運営しており、国内最大級のポイント経済圏と、多様な生活シーンでの顧客接点を有しています。「Vポイントアプリ」は、1.58億人（有効ID数）が利用する日本最大級の共通ポイントサービスです。全国約16万店舗のVポイント提携先に加え、国内ではVisa加盟店750万店舗、世界では200以上の国と地域の1億店舗で貯まり、貯まったVポイントは1ポイント＝1円分として使用することが可能です。

今回、「PMN」のメディアネットワークに「Vポイントアプリ」が参画することで、大規模なポイント経済圏と購買データ基盤が融合し、メーカーのマーケティング活動における新たな可能性を創出いたします。

「レシタメ」について

「レシタメ」は、「Vポイントアプリ」において、CCCMKHDが提供する新サービスです。お買い物レシートの撮影でVポイントが貯まる新サービスです。Vポイント提携先に関わらず、さまざまな店舗での買い物を通じて、手軽にVポイントを貯めることができます。

【サービス概要】

・サービス名:レシタメ

・提供開始日:2026年2月1日(日)

・対象:Vポイントアプリユーザー

・URL:https://t-point.tsite.jp/get/service/reshitame/(https://t-point.tsite.jp/get/service/reshitame/)

当社の技術提供内容

当社は、「レシタメ」において以下の技術・サービスを提供しています:

本提携による効果

- レシート投稿プラットフォームレシート画像のアップロード、審査、ポイント付与までを一気通貫で管理- OCR技術による自動判定AI-OCR技術により、レシート情報を高精度で読み取り- 不正検知システムネットワーク間での重複投稿や不正利用を防止する独自のセキュリティ機能

今回の提携により「PMN」のメディアネットワークは、「おぢポ」、「Gotcha!Mall」、「COLORFUL」、「Zaim」、「デリッシュキッチン」、「トクバイ」、「PUI」、そして新しく「Vポイントアプリ」を加えた10件に拡大しました。

メーカー企業は、「PMN」を通じてより多くのターゲット層へのアプローチが可能となり、「購買成果」に直結するマーケティング施策を実行いただけます。

今後の展開

当社は、今回の実績を足がかりに、レシート投稿を活用したマーケティングソリューションのさらなる拡充を進めてまいります。また当社が運営するレシート買取アプリ「ONE」をはじめとする既存サービスとのシナジーを最大化し、メーカー企業の販促活動におけるワンストップパートナーとして、より一層の価値提供を目指してまいります。

『Performance Media Network(パフォーマンス メディア ネットワーク)』サービス概要

「PMN」は、レシート買取アプリ「ONE」で培ったAIレシート解析技術を活用し、広告配信から購買体験管理まで一気通貫で実現する販促プラットフォームです。

メーカーが「PMN」を活用して広告・販促施策を実施する際は、対象商品と還元ポイント、配布件数を決定いただき、「PMN」上でキャンペーンLPを構築します。

その後、メディアパートナー各社のアプリの誘導バナーに一括でデータを連携し、横断的な告知を実施し、ユーザーが対象商品を購入後、レシートをアップロードすることで、AIによる購買判定が行われ、インセンティブが付与されます。

これにより、メーカーは広告配信から購買体験管理まで統合的に実施でき、トライアルからリピートまでの効果測定が可能となります。

URL: https://business.perf.media/

会社概要

WED株式会社

代表者：代表取締役 新井俊樹

設立：2016年

所在地：東京都渋谷区

事業内容：レシート事業を中心としたデータ活用型マーケティングサービスの提供

企業ビジョン：「お金を使うたび、わくわくする世界へ」

URL：https://wed.company