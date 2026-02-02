満足度の高い『子ども見守りGPS』ランキング【あんしんウォッチャー/あんしんウォッチャーLE】が3年連続の総合1位「アプリの使いやすさ」「料金」などの3項目で3年連続の1位（オリコン顧客満足度(R)調査）

オリコン株式会社子ども見守りGPS イメージ画像 （写真ACより）

オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：小池 恒、略称：オリコン）は、グループ会社である株式会社oricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した『子ども見守りGPS』についての顧客満足度調査の結果を、2026年2月2日（月）14時に「オリコン顧客満足度(R)」公式サイト内にて発表いたしました。ランキングは以下の通りとなりました。

『子ども見守りGPS』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

■【あんしんウォッチャー/あんしんウォッチャーLE】が3年連続の総合1位

「アプリの使いやすさ」「料金」などの3項目で3年連続の1位

■【まもサーチ3（まもサーチ1,2含む）】が総合2位

「GPS端末の使いやすさ」と「アプリの使いやすさ」で前回からとくに得点を上げる

得点を上げる

■【みてねみまもりGPSトーク／みてねみまもりGPS】と【みもりGPSトーク／みもり】が同点で総合3位

【みもりGPSトーク／みもり】は機能別「トーク機能付き」で初の1位

『子ども見守りGPS』評価項目別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『子ども見守りGPS』部門別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

― ランキング構成 ―

■総合 ■評価項目別（全6項目）「初期設定のしやすさ」「アプリの使いやすさ」「位置情報の精度」「GPS端末の使いやすさ」「料金」「サポートサービス」 ■部門別 機能別 「トーク機能付き」

『子ども見守りGPS』

2023年の調査開始から4回目の発表となる『子ども見守りGPS』の満足度調査。現在3歳～中学生を対象に子ども見守りGPSを利用している全国の21～59歳までの男女4,952人を対象としています。

■【あんしんウォッチャー/あんしんウォッチャーLE】が3年連続の総合1位

今回の調査では、【あんしんウォッチャー/あんしんウォッチャーLE】が3年連続の総合1位を獲得しました。

評価項目別では、全6項目中「アプリの使いやすさ」「GPS端末の使いやすさ」「料金」「サポートサービス」の4項目で1位を獲得しました。

なかでも「アプリの使いやすさ」「料金」「サポートサービス」の3項目では3年連続の1位を獲得しています。

『子ども見守りGPS』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

～【あんしんウォッチャー/あんしんウォッチャーLE】 利用者のクチコミ～

「子どもの位置を把握しやすいし、アプリも使いやすい。使っていて安心できると思う（40代・女性）」

「ランニングコストが低いため気軽に導入できる（40代・男性）」

「子どもの登下校時に使うつもりで利用を始めたが、休日にレジャーに行く際にも、迷子防止に役立った。サポート体制もよかった（30代・女性）」

総合2位には【まもサーチ3（まもサーチ1,2含む）】が前回総合3位から順位を上げ、ランクインしました。

評価項目別では、「GPS端末の使いやすさ」「料金」「サポートサービス」の3項目で2位を獲得しています。

「GPS端末の使いやすさ」では前回から+1.2pt、「アプリの使いやすさ」で前回から+0.8ptと得点を上げています。

～【まもサーチ3】 利用者のクチコミ～

「現在位置のズレがほぼ無い。電池の持ちがかなり良い（40代・女性）」

「利用料が安価なのに精度が高い。本体もキャンペーン時に購入できると安い（40代・男性）」

「サーチ範囲外に出ると自動でメール等が飛んでくる（40代・男性）

つづいて総合3位には【みてねみまもりGPSトーク／みてねみまもりGPS】と【みもりGPSトーク／みもり】が同点でランクインしました。

【みてねみまもりGPSトーク／みてねみまもりGPS】は評価項目別では、「初期設定のしやすさ」「GPS端末の使いやすさ」の2項目で2位を獲得しました。

～【みてねみまもりGPSトーク／みてねみまもりGPS】 利用者のクチコミ～

「リアルタイムで居場所がわかるためとても安心。また、習い事の送迎バスを利用している時、帰宅時間がわかりやすく、バス停までのお迎えのタイミングが図りやすい（30代・女性）」

タイミングが図りやすい（30代・女性）」

「ボイスメッセージが送れるため、何かあった時に連絡が取れる（40代・男性）」

「自宅・学校・学童と主要な拠点を移動したときに出発・到着の通知が来るため、子どもの位置がタイムリーに把握できて安心感がある（30代・女性）」

【みもりGPSトーク／みもり】は前回総合5位から順位を上げ、総合3位にランクインしました。評価項目別では「アプリの使いやすさ」「位置情報の精度」の2項目、部門では機能別「トーク機能付き」で初の1位を獲得しました。評価項目別ではすべての項目で得点を上げており、なかでも「GPS端末の使いやすさ」で前回から+1.5pt、「アプリの使いやすさ」で前回から+1.1ptと大きく得点を上げています。

～【みもりGPSトーク／みもり】 利用者のクチコミ～

「お互いにメッセージを音声で送れるしこちらからは文字でも送れるのが良い（50代・女性）」 「子どもとトークができて、離れていても子どもの様子がわかり安心できる（40代・女性）」 「高速移動でも追跡が途切れにくい（50代・女性）」

また、総合5位の【BoTトーク／GPSBoT】は評価項目別「初期設定のしやすさ」で初の1位を獲得しました。

～【BoTトーク／GPSBoT】 利用者のクチコミ～

「音声が送れるので、こちら側にどうしてほしいのかがわかる。キッズスマホを持たせるまでではないけど通信手段が必要だったので すごく助かっている（40代・女性）」

「登録及び使用開始までがスマート。GPSの精度も良い方でGPSを拾う時間も選択できる（40代・男性）」

「既読が付いて、子どもが音声を確認したことが分かりやすくてよい。AIモードがあることで、直接話せない場面でも即座に子どもに メッセージを返してあげられるのがよい（30代・女性）」

《調査概要》

■ランキング発表日：2026/02/02 ■調査主体：株式会社oricon ME ■調査方法：インターネット調査

■調査期間：2025/10/10～2025/10/20、2024/09/18～2024/09/25、2023/10/26～2023/11/01

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 子ども見守りGPS

■サンプル数：4,952人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：14

■定義：以下のすべての条件を満たす企業

１）子ども向け専用のGPS端末機を販売している

２）子ども向け専用のGPS端末機とスマートフォンアプリを通じて、見守りサービスを提供している

３）申し込みを特定の地域、学校に限定していない

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：21～59歳 地域：全国

条件：現在、3歳～中学生を対象に、子ども見守りGPSを利用している人

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-child-gps/