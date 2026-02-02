沖縄県エリアにて「フレッツ光クロス※」及び「フレッツ光クロスBiz※」対応PPPoEサービス提供開始

株式会社GLBBジャパン

株式会社GLBBジャパン（本社：沖縄県北谷市/東京支店：港区、代表取締役：ワトソン クレーグ、以下：GLBBジャパン）は、

NTT東日本株式会社（東京都新宿区、以下NTT東日本）及び、NTT西日本株式会社（大阪市都島区、以下NTT西日本）両社が提供する

「フレッツ光クロス※」及び「フレッツ光クロスBiz※」対応PPPoEサービスを沖縄県にて提供開始いたしますことをお知らせいたします。

本サービスは、IPv4接続や固定IPの対応など法人ネットワークにおいて求められる

品質及び既存環境との親和性及び運用要件に応じた接続方式の選択肢で、

実績及びご好評いただいており、SIer・通信事業者・販売パートナーの各サービス設計に組込みしやすい接続メニューとして案件単位でのご提供はもちろん、再販売や代理店のご相談やご紹介も可能となっております。

また、本サービスは個人のお客様からもお申込いただくことが可能となっており、

ゲーマーやストリーマー、リモートワーカーの方々にもご好評いただいております。

なお、弊社各種フレッツ光のPPPoE接続提供エリアは下記となります。

【提供エリア】

・フレッツ光ネクスト※

＊NTT東日本エリア：青森県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

＊NTT西日本エリア：大阪府、福岡県、沖縄県

・フレッツ光クロス※/フレッツ光クロスBiz※

＊NTT東日本エリア： 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

＊NTT西日本エリア： 大阪府、福岡県、沖縄県（新規エリア）

■但し、最終的な提供エリアはNTT東日本NTT西日本各社のフレッツ回線の提供状況により変動いたします。

【本リリースに関するお問合せ先について】

法人のお客様 Email:sales-support@corp.glbb.ne.jp

TEL:03-6459-1688

個人のお客様 Email:info@corp.glbb.ne.jp

TEL:098-894-3498

お問合せフォーム URL:https://www.glbb.jp/contact/

GLBBジャパンについて

GLBB は、"Our Mission :: To Connect" をモットーに 企業、個人を問わず、よりよいネットワーク環境の提供を目指すとともに、様々なお客様からの要望にお応えするソリューションを展開しています。

URL：https://www.glbb.jp/

※ NTT東日本・NTT西日本が提供する光回線サービスです。

・フレッツ クロス/クロスBizの通信速度は上り/下り最大概ね10Gbpsとなります。

・フレッツ光ネクストの通信速度は上り/下り最大概ね1Gbpsとなります。

また、「フレッツ 光クロス」「フレッツ光クロスBiz」「フレッツ光ネクスト」「フレッツ光」は、NTT東日本・NTT西日本の商標または登録商標です。