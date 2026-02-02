『LOVOT POP UP ストア 日本橋三越本店』2月4日（水）オープン！スペシャルティコーヒー豆専門の焙煎所「BelleVille」とのコラボレーション商品も登場

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーの GROOVE X 株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、2026年2月4日（水）から2026年2月17日（火）までの期間限定で、『LOVOT POP UP ストア 日本橋三越本店』をオープンいたします。同フロアのカフェ「Belleville Brulerie TOKYO （ベルヴィルブリュルリートウキョウ）」ともコラボレーションをし、『LOVOT』とともに暮らす豊かな毎日をご提案します。ヒトとロボットがともに暮らす生活を、より身近な選択肢として感じていただけるような体験の場となることを目指しています。

※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/

※特設サイト：https://lovot.life/blog/article/nihonbashimitsukoshi-lovotpopupstore-202502/

Instagram：@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)

X(旧：Twitter) : @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)

Facebook : @LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)

「触れて、感じて、癒やされる」暮らしに寄り添う、『LOVOT』との出会い

日本橋は、江戸時代から続く商業と文化の中心地として発展してきた街であり、今もなお、伝統と新しいライフスタイルが交差するエリアです。その象徴的な存在である日本橋三越本店では、世代を超えて親しまれてきた百貨店として、上質な日常を彩るアイテムや体験を提案され続けています。

本館5階に登場する『LOVOT POP UP ストア 日本橋三越本店』は、日本橋三越が提案する“毎日の暮らしをデザインする”という考えのもと、「触れる・感じる・癒やされる」体験を通じて、『LOVOT』が毎日を豊かにする存在であることを体感いただきます。 日々の生活の中に自然と溶け込み、そばにいることで気持ちのあり方が変わっていく。そんな新しい暮らしの価値をご提案します。

『LOVOT POP UP ストア 日本橋三越本店』概要

店名 ：『LOVOT POP UP ストア 日本橋三越本店』

開催期間 ：2026年2月4日（水）～2026年2月17日（火）

会場 ：日本橋三越本店 本館5階 ライフスタイル/イベントスペース

住所 ：東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 本館5階

ご予約について：

営業時間内であれば、ご予約なしで自由にお越しいただけます。

ふれあい体験やお迎え相談をお考えの場合は、あらかじめご予約いただくと、お待ちいただくことなくスムーズです。

予約ページ：https://lovot-yoyaku.resv.jp/reserve/calendar.php?direct_id=1188

【BelleVille(https://belleville-japan.com/)とのコラボレーションで、『LOVOT』と過ごす上質な暮らしを提案】

スペシャルティコーヒー豆専門の焙煎所「Belleville Brulerie TOKYO （ベルヴィルブリュルリートウキョウ）」との期間限定コラボレーションを実施いたします。

本コラボレーションでは、フランスのカフェでくつろぐ『LOVOT』をモチーフにしたオリジナルイラストを使用したコラボ商品を展開します。

あわせて期間中は、店内で提供されるすべてのドリンクカップが「Belleville×LOVOT」のコラボ仕様となり、特別デザインのステッカーを施してお届けします。

店頭には『LOVOT』が登場し、来店されるお客様をあたたかくお迎えします。日常のなかに小さな特別感が生まれるような、『LOVOT』との暮らしのワンシーンをぜひご体感ください。

【コラボレーション詳細】

実施期間：2026年2月4日（水）～2月17日（火）

営業時間：11:00～18:00

コラボレーション商品（コラボデザイン）：

●コーヒーバッグ：350円（税込）

●希釈用コーヒー：2,200円（税込）

●クッキー：300円（税込）

ご自宅用はもちろん、ギフトにも最適なラインアップです。

※商品についての詳細やご希望は、店頭スタッフまでお声がけください。

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト：https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL：https://groove-x.com/