ADワークスグループ創業140周年 ワクを超えて新たなステージへ

株式会社AD ワークスグループ代表取締役社長CEO 田中秀夫

不動産投資商品の販売を主な事業とする株式会社ＡＤワークスグループ（所在地：東京都千代田区､代表者：代表取締役社長CEO田中秀夫､以下「ADWG」）は、2026年2月に創業140周年を迎え、ワクを超えて新たなステージへ向かうための挑戦を加速します。北極星（パーパス）に沿ったリブランディングを推進し、企業価値の再定義を図るとともに、BtoCビジネス展開によるマス層への進出を本格化させていきます。

1. 創業140周年、当社のこれまでの歩みとこれから

当社は1886年（明治19年）2月、東京都墨田区で染色工場として創業しました。古くは反物を中心としながら、時代の変化に合わせて洋服や洋傘生地など様々な布地を国内外に卸し、日本で最も古い機械式染色工場とまで言われていました。時代の流れから工場の移転や閉鎖を経て、事業の中心は不動産業へと転換。以降、投資用不動産の販売を軸に、多くのお客様の資産形成のサポートを続けてきました。

特に直近3ヶ年度では、著しい成長を遂げながら、一棟収益不動産販売に加え、不動産小口化商品や区分オフィス所有権など販売方法も多様化し、社会の様々な投資ニーズに柔軟に対応しながら挑戦を重ねてきました。

今回の140周年は、過去の歩みを礎に、次の10年に向けた新たなステージへの第一歩を踏み出す年になります。北極星（パーパス）に沿ったリブランディングを通じて企業価値を再定義し、BtoCビジネス展開によるマス層への進出を加速することで、より多くの人々が心に火を灯せる社会をつくる企業へと進化してまいります。

2. 代表メッセージ（代表取締役社長CEO 田中 秀夫）

株式会社ADワークスグループは、1886年の創業以来、社会とともに歩み続けてまいりました。この節目を迎えられたのは、長年にわたりご支援いただいたお客様、取引先の皆様、そして挑戦を続けてきた社員一人ひとりのおかげです。心より感謝申し上げます。

さて、私たちは2024年に策定した「ワクを超えるしなやかな発創で、世界を色鮮やかに染め直す。」という北極星（パーパス）のもと、企業価値の昇華と新しい当たり前の創出に挑んでいます。140周年は、過去を振り返るだけでなく、未来への一歩を踏み出す機会です。

10年後、都市はよりサステナブルな形へと進化していることでしょう。不動産や空間はただの場所ではなく、人と人をつなぎ、文化や創造を生み出すプラットフォームとなり、地方と都市の垣根はさらに低くなっているのではないかと思います。働き方や暮らし方の選択肢だけでなく、資産形成の手段も広がり、「富の循環を創出し、誰もが心に火を灯せる社会」を実現したい。その思いで次の10年、ADワークスグループは大きな変化とさらなる成長を目指します。

次の未来を、私たち自身の挑戦で染め直していきます。これからもADワークスグループにご期待ください。

株式会社ADワークスグループとその子会社（事業会社）からなるADWGグループは、東京に本社を持ち、大阪、福岡、ロサンゼルスにも拠点を置く、不動産を中心とした投資ソリューションカンパニーです。



1886年に創業した「青木染工場」を前身とすることから、現在の社名は「Aoki Dyeing Works（青木染工場）」に由来しており、約140年の長き歴史は社員にも広く知られています。



2024年、目指すべき不動の指針である北極星として『ワクを超えるしなやかな発創で、世界を色鮮やかに染め直す。』を掲げ、10年後のビジョンに『富の循環を創出し、誰もが心に火を灯せる社会を作る』『税前利益200億円／BtoCシェア40％』を定めています。



会社名: 株式会社ADワークスグループ

所在地: 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル 5F

代表者: 代表取締役社長CEO 田中 秀夫

設立: 1886年2月

証券コード: 2982（東証プライム）

URL: https://www.adwg.co.jp/