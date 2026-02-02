Osaka City SC、子ども40名を招待する「Osaka City ドリームプロジェクト」を開催！

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。

2026年1月31日、子どもたちを対象に、夢や挑戦のきっかけを提供する「Osaka Cityドリームプロジェクト」を開催しました。本プロジェクトは、スポーツを通じて大阪市の子どもたちの可能性を広げることを目的とした活動です。

イベントは1月31日（土）に実施され、大阪市在住で子ども食堂に通う子どもたち41名を招待しました。当日は、

- はじめてのアイススケート体験- Osaka City SCの選手と一緒に行うサッカーボウリング- 将来の夢について考える「夢教室」

の3つのプログラムを実施。スポーツの楽しさだけでなく、「挑戦すること」「夢について考えること」に触れる、特別な一日となりました。

“挑戦する”こと、“夢に向き合う”ことのきっかけに

本プロジェクトは、スポーツを通じて子どもたちに「挑戦することの面白さ」や「一歩踏み出す勇気」を感じてもらうこと、そして、夢について向き合うきっかけを提供することを目的に実施いたしました。

近年、国の方針により部活動の段階的な民間移行が進められており、今後は習い事などを通じてしかスポーツに触れる機会がない子どもたちが増加すると考えられています。

その結果、家庭の経済状況によってスポーツに触れる機会に差が生まれ、「スポーツの機会格差」が拡大することが懸念されています。

Osaka City SCは、こうした社会背景を踏まえ、「誰もが夢を持ち、挑戦を続けられる社会の実現」に向けて、子どもたちを対象とした取り組みをこれまでも行ってきました。

今回も、アイススケートやサッカーゲームを通じて「新しいことに挑戦する面白さ」や「自身の夢と向き合うきっかけ」を届けたいと考え実施いたしました。

可能性は無限 転んでも“また頑張る！”の声

当日は、大阪市内には珍しく雪が降る寒さの厳しい一日となりましたが、会場には子どもたちの元気な声が響き、天候を感じさせないほどの熱気に包まれた時間となりました。

アイススケート体験では、初めてスケートに挑戦する子どもも多く、初めは不安そうな表情を浮かべていましたが時間が経つと「楽しい！もっと滑りたい！」といった声で溢れました。

また、転んでしまう場面でも、すぐに立ち上がり「もっと頑張る！」と挑戦することを恐れない姿勢が見られました。

リンク外では、Osaka City SCの選手たちと「サッカーボウリング」を実施。クラブでも前線で活躍する選手のレクチャーを直接受けながら挑戦する子どもたちには、笑顔だけではなく、成功した時の達成感が伝わる表情が浮かんでいました。

夢を持つこと、そして諦めないこと

最後は、会場を移し「Osaka City SC主催の夢教室」を実施。冒頭には代表・山地より「Osaka City SCが掲げる夢」、そして「夢に向かって大切にしていること」を子どもたちに伝えました。後半は選手とチームに分かれ、子どもたちそれぞれが描く「将来の夢」と「そのために大切なこと」を考え、ひとりずつ全員の前で発表しました。

「サッカー選手になりたい」「警察官になりたい」「お医者さんになりたい」と、子どもたちが自分の将来を考え、頭に思い浮かべ、それを皆の前で発表する。はじめは「夢なんかない」と話していた子どもたちも、夢教室が終わるとどこか誇らしげな表情を浮かべていました。

最後に、改めて山地より、「夢を追う中で必ず困難に直面する場面がある。大人になるにつれてうまくいかないこともある。それでも諦めないでいてほしい。その気持ちさえあれば、きっと夢に近づくことはできる」と、これから夢に向かっていく子どもたちへ熱い言葉が届けられました。

子どもたちにとって、本プロジェクトを通じて経験したことや考えたことが「いつか夢に向かって踏み出すための原点」になることを願っています。

大阪市の活性化 日本全体の未来づくりに貢献

Osaka City SCは、今後もスポーツの持つ力を活かしながら、子どもたちが挑戦する楽しさを知り、夢を持つきっかけとなる活動を継続してまいります。

地域の皆さま、企業・団体の皆さまと連携し、子どもたちの成長を後押しする取り組みを広げていくことで、地域の活性化、さらには日本全体の未来づくりに貢献していくことを目指します。

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/