ライフカード×松屋フーズサンクスポイント最大20倍キャンペーン！

ライフカード株式会社

ライフカード株式会社（代表取締役社長：増井 啓司）は、2026年2月1日（日）より期間限定で実施する、「ライフカード×松屋フーズ サンクスポイント最大20倍キャンペーン！」をお知らせします。

■キャンペーン情報

■キャンペーン参加方法

松屋フーズ公式アプリ・松屋フーズ全店舗でのお支払いをライフカードで決済

詳細はこちら：https://www.lifecard.co.jp/campaign/20260202.html

■キャンペーン特典

クレジットカード払い：通常付与ポイント（1倍）を含めた10倍分のサンクスポイント

iD払い：通常付与ポイント（1倍）を含めた20倍分のサンクスポイント

■キャンペーン期間

2026年2月1日（日）～2026年2月28日（土）

■クーポン

ライフカード会員様限定で、牛めし弁当（テイクアウト）30円引きクーポンをメールマガジンにて順次配信

・メールマガジンは順次配信いたします。

・期間中何度もご利用いただけます。

・店頭決済時QRコード提示でご利用可能です。

・対象の牛めし弁当は以下の通りです。

●牛めし弁当

●鬼おろしポン酢牛めし

●キムチ牛めし弁当

●ネギたっぷり旨辛ネギ玉牛めし弁当

●チーズ牛めし弁当

■松屋フーズ公式アプリ

新規会員登録で松屋ポイントを100ポイントプレゼント！

登録は無料で松屋フーズ公式アプリ上から行えます。

詳細はこちら：https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/

■注意事項

・キャンペーン期間は2026年2月28日（土）23:59までとなります。

それ以降のご利用はキャンペーン対象外となりますのでご注意ください。

・キャンペーン期間中のご利用で、2026年3月17日(火)までにライフカードに

到着した売上票（または売上データ）がキャンペーン対象となります。

・以下に該当する場合、キャンペーンの対象外となります。

●サンクスポイント対象外カードご利用の場合

●お支払いの遅延等、会員規約を遵守いただけていない場合

●サンクスポイント進呈時点でライフカードを退会されている場合

●ご登録情報に不備がある場合

・通常ポイント分は、通常スケジュールで進呈いたします。

・増量分のポイントは2026年4月末以降進呈予定です。進呈は遅れる場合がございます。

・ポイントの進呈上限はございません。

・本キャンペーンの内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。