ライフカード×松屋フーズサンクスポイント最大20倍キャンペーン！
ライフカード株式会社（代表取締役社長：増井 啓司）は、2026年2月1日（日）より期間限定で実施する、「ライフカード×松屋フーズ サンクスポイント最大20倍キャンペーン！」をお知らせします。
■キャンペーン情報
■キャンペーン参加方法
松屋フーズ公式アプリ・松屋フーズ全店舗でのお支払いをライフカードで決済
詳細はこちら：https://www.lifecard.co.jp/campaign/20260202.html
■キャンペーン特典
クレジットカード払い：通常付与ポイント（1倍）を含めた10倍分のサンクスポイント
iD払い：通常付与ポイント（1倍）を含めた20倍分のサンクスポイント
■キャンペーン期間
2026年2月1日（日）～2026年2月28日（土）
■クーポン
ライフカード会員様限定で、牛めし弁当（テイクアウト）30円引きクーポンをメールマガジンにて順次配信
・メールマガジンは順次配信いたします。
・期間中何度もご利用いただけます。
・店頭決済時QRコード提示でご利用可能です。
・対象の牛めし弁当は以下の通りです。
●牛めし弁当
●鬼おろしポン酢牛めし
●キムチ牛めし弁当
●ネギたっぷり旨辛ネギ玉牛めし弁当
●チーズ牛めし弁当
■松屋フーズ公式アプリ
新規会員登録で松屋ポイントを100ポイントプレゼント！
登録は無料で松屋フーズ公式アプリ上から行えます。
詳細はこちら：https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/
■注意事項
・キャンペーン期間は2026年2月28日（土）23:59までとなります。
それ以降のご利用はキャンペーン対象外となりますのでご注意ください。
・キャンペーン期間中のご利用で、2026年3月17日(火)までにライフカードに
到着した売上票（または売上データ）がキャンペーン対象となります。
・以下に該当する場合、キャンペーンの対象外となります。
●サンクスポイント対象外カードご利用の場合
●お支払いの遅延等、会員規約を遵守いただけていない場合
●サンクスポイント進呈時点でライフカードを退会されている場合
●ご登録情報に不備がある場合
・通常ポイント分は、通常スケジュールで進呈いたします。
・増量分のポイントは2026年4月末以降進呈予定です。進呈は遅れる場合がございます。
・ポイントの進呈上限はございません。
・本キャンペーンの内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。