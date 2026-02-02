ライフカード×松屋フーズサンクスポイント最大20倍キャンペーン！

ライフカード株式会社

ライフカード株式会社（代表取締役社長：増井 啓司）は、2026年2月1日（日）より期間限定で実施する、「ライフカード×松屋フーズ　サンクスポイント最大20倍キャンペーン！」をお知らせします。





■キャンペーン情報




■キャンペーン参加方法


松屋フーズ公式アプリ・松屋フーズ全店舗でのお支払いをライフカードで決済


詳細はこちら：https://www.lifecard.co.jp/campaign/20260202.html



■キャンペーン特典


クレジットカード払い：通常付与ポイント（1倍）を含めた10倍分のサンクスポイント


iD払い：通常付与ポイント（1倍）を含めた20倍分のサンクスポイント



■キャンペーン期間


　2026年2月1日（日）～2026年2月28日（土）



■クーポン


ライフカード会員様限定で、牛めし弁当（テイクアウト）30円引きクーポンをメールマガジンにて順次配信




・メールマガジンは順次配信いたします。


・期間中何度もご利用いただけます。


・店頭決済時QRコード提示でご利用可能です。


・対象の牛めし弁当は以下の通りです。


　　●牛めし弁当


　　●鬼おろしポン酢牛めし


　　●キムチ牛めし弁当


　　●ネギたっぷり旨辛ネギ玉牛めし弁当


　　●チーズ牛めし弁当



■松屋フーズ公式アプリ


新規会員登録で松屋ポイントを100ポイントプレゼント！


登録は無料で松屋フーズ公式アプリ上から行えます。


詳細はこちら：https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/


　　　


■注意事項


・キャンペーン期間は2026年2月28日（土）23:59までとなります。


　それ以降のご利用はキャンペーン対象外となりますのでご注意ください。


・キャンペーン期間中のご利用で、2026年3月17日(火)までにライフカードに


　到着した売上票（または売上データ）がキャンペーン対象となります。


・以下に該当する場合、キャンペーンの対象外となります。


　●サンクスポイント対象外カードご利用の場合


　●お支払いの遅延等、会員規約を遵守いただけていない場合


　●サンクスポイント進呈時点でライフカードを退会されている場合


　●ご登録情報に不備がある場合


・通常ポイント分は、通常スケジュールで進呈いたします。


・増量分のポイントは2026年4月末以降進呈予定です。進呈は遅れる場合がございます。


・ポイントの進呈上限はございません。


・本キャンペーンの内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。