株主優待制度（株主サービス券）を拡充します

東日本旅客鉄道株式会社

〇東日本旅客鉄道株式会社（以下、「JR東日本」）では、日頃のご支援に感謝するとともに、グループ事業へのご理解をより一層深めていただくこと、また当社株式への投資の魅力を高めること等を目的に株主優待制度（「株主優待割引券」および「株主サービス券」）を導入しております。

〇株主サービス券について、次回発行分（2026年6月下旬発送予定）より、JR東日本グループのエキナカコンビニ「NewDays」でのお買い物がいつでも5％割引になる新メニュー等の設定※や、既存メニューの変更を行うほか、株主サービス券の発行基準を見直し、100株以上ご所有の株主の方からお受け取りいただけるようになります。

※今回新設するメニューについては、いずれも「電子版株主サービス券」限定メニューとなります。

１．株主サービス券の新メニューについて

（１）NewDays いつでも5％割引クーポン

JR東日本グループのエキナカコンビニ「NewDays」でのお買い物がいつでも5％割引となるクーポンを配付します。「NewDaysアプリ」で会員登録と専用フォームに必要事項を入力することで、アプリ上でクーポンが表示されます。アプリをSuicaやJRE POINTと連携すると、さらにおトクな機能も活用できます。

【セルフレジでのご利用イメージ】

※ご利用にはアプリのインストール、会員登録、専用フォームの入力が必要です。（2026年8月末まで）

※配付したクーポンは、2027年6月末までご利用いただけます。

※具体的なご利用方法は、2026年6月下旬発送予定のご案内書類をご覧ください。

（２）KINOKUNIYA 100円クーポン（3枚）

JR東日本グループが運営するスーパーマーケット「紀ノ国屋」でお買い物の際、1,000円(税込)以上のご購入時に使える100円クーポンを3枚配付します。

※「e-shop KINOKUNIYA JRE MALL店」等のECサイトや一部の店舗ではご利用いただけません。利用可能な店舗は、2026年発行分の電子版株主サービス券画面からご確認ください。

（３）マルチエキューブ ロッカー予約料無料・ホテル配送料割引クーポン

4つの機能(予約・預入・受取・発送)を１台で利用できる、多機能ロッカー「マルチエキューブ」をご利用時に使える、2種類のクーポンを配布します。

・事前予約する際にかかる予約料金（500円）が無料になるクーポン

・ロッカーに預けた荷物をホテルへ当日お届けするサービス「ロッカーホテル即配」の配送料金が30％割引になるクーポン

※本クーポンのご利用には会員登録が必要です。

※予約利用においては、別途ロッカー利用料金が発生します。

２．既存メニューの一部変更について

以下の4つのメニューにおいて、割引内容や優待対象の変更を行います。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1342_1_bdb43e3e680fa4ce75e1c282402012a7.jpg?v=202602020351 ]

※「JEXER優待利用券」「高速バス割引券」は、電子版株主サービス券限定のメニューとなります。

なお、「株主さま優待価格宿泊券」「レストラン・バー割引券」「駅レンタカー割引券」の3メニューは、2026年6月発行分から「電子版株主サービス券」限定メニューに変更し、「冊子版株主サービス券」をご請求の場合はご利用いただけなくなります。

３．発行基準の見直しについて

株主サービス券の発行対象は、これまで毎年3月31日最終の株主名簿に記録された300株以上所有の株主の方に対して一律1 セット発行しておりましたが、2026年6月発行分から、3月31日最終の株主名簿に記録された100株以上所有の株主の方に対して一律1セット発行に変更します。

また、3,000株以上所有の株主の方に対して一律1枚発行している「人間ドック料金割引券」についても、2026年6月発行分から2,000株以上所有の株主の方に対して一律1枚発行に変更します。

別紙

■2026年6月下旬に発行する株主サービス券一覧（全19メニュー）

・毎年6月下旬に電子版株主サービス券を対象の株主の皆さまへと発行しています。

・スマートフォンをお持ちでない等の理由で紙での受取を希望される方は、請求手続きにより冊子版株主サービス券を発行します。

※ただし、冊子版を請求されると電子版はご利用いただけなくなります。