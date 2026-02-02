ABEJA、フジテレビと共に「AI作案士」システムを開発

株式会社ABEJA

株式会社ABEJA（本社：東京都港区、代表取締役CEO：岡田 陽介、以下「ABEJA」）は、このたび株式会社フジテレビジョン（本社：東京都港区、代表取締役社長：清水 賢治、以下「フジテレビ」）と共に、営業担当社員の業務効率の飛躍的な向上を目的に「AI作案士」システムを開発し、実装いたしました。

ABEJAは、「ゆたかな世界を、実装する」を経営理念に掲げ、ミッションクリティカル業務へのAI導入支援のため、基盤システムとなるABEJA Platformの開発・導入・運用を行う「デジタルプラットフォーム事業」を展開しています。ABEJA Platformは、ミッションクリティカル業務における堅牢で安定した基盤システムとアプリケーション群であり、生成AIをはじめとする最先端技術による運用が人とAIの協調により実現可能です。ABEJAは、2012年の創業時よりABEJA Platformの研究開発を進めており、ディープラーニング、LLM、量子コンピューティングなどの前衛的な研究開発の成果を順次ABEJA Platformに搭載し、社会実装に貢献してまいりました。

テレビCMのスポット広告とは、特定の番組を指定せず、テレビ局が設定する時間帯の枠を購入して放映されるCMを指します。スポット広告では、広告主が重視する時間帯、出稿量、ターゲット視聴者層などのニーズが多岐にわたり、さらに放送枠の組み合わせのパターンも膨大であることから、放映枠の設計・調整が複雑になりやすい特性があります。作案とは、これらのニーズを踏まえて放送スケジュール案を作成し、関係者との調整を経て放送スケジュールを確定する一連のプロセスです。テレビ業界において、当該業務は、複雑ゆえに担当者の経験と勘に依存しやすく、業務の属人化の解消と効率化の実現が長年の課題となっています。

こうした環境下において、フジテレビはABEJAと連携し、当該業務の属人化の解消と効率化の実現を目的に「AI作案士」システムを構築しました。

「AI作案士」システムは、ABEJA Platformとフジテレビにおける過去約5万件に及ぶ実績データを用いて構築した、テレビCMのスポット広告の作案や調整・仕上げ業務を自動化するシステムです。

本システムの構築において、ABEJAは、現場のスポット広告枠の作案担当者の全業務プロセスや現況をヒアリングした上で、緻密な要件定義を策定することから着手しました。広告枠の在庫や視聴率動向、編成情報などをリアルタイムに反映し、広告主ごとの傾向やパターンを踏まえ、経験者の”勘”を高度に再現しながら、広告主のニーズに即した作案を実現します。加えて、基幹業務システムである営業放送システムと連携することで、常に最新の情報に基づく精度の高いプランニングを可能にします。

ABEJA及びフジテレビは、AIが作成した出力結果に作案担当者が修正を加える「Human in the Loop」を用いて、「AI作案士」システムを運用します。これにより、運用を通じた継続的な精度向上を図ります。

このたびの「AI作案士」システムの実装により、ABEJA及びフジテレビは、営業担当社員の業務工数の約8割を占めていたテレビCMのスポットプランニング業務において、年間7,500時間の稼働削減を見込んでおります。

フジテレビは、当該システムによって新たに創出される営業担当社員の稼働時間を活用し、広告主や広告代理店への提案活動を強化することで、満足度の向上を促進します。

ABEJAは、引き続き幅広い業態・業界の企業に伴走し、人とAIの協調による産業構造の革新を推進します。

■ 株式会社ABEJAについて

ABEJAは、「ゆたかな世界を、実装する」を経営理念に掲げ、ミッションクリティカル業務へのAI導入支援のため、基盤システムとなるABEJA Platformの開発・導入・運用を行う「デジタルプラットフォーム事業」を展開しています。ABEJA Platformは、ミッションクリティカル業務における堅牢で安定した基盤システムとアプリケーション群であり、生成AIをはじめとする最先端技術による運用が人とAIの協調により実現可能です。ABEJAは、2012年の創業時よりABEJA Platformの研究開発を進めており、顧客企業からの信頼のもと、数多くの導入を進めることで「テクノロジーの力で産業構造を変革する」ミッションに取り組んでいます。

本社：東京都港区三田一丁目1番14号 Bizflex麻布十番2階

設立：2012年9月10日

代表：代表取締役CEO 岡田 陽介

事業：ミッションクリティカル業務へのAI導入支援のため、基盤システムとなるABEJA Platformの開発・導入・運用を行う「デジタルプラットフォーム事業」

URL：https://abejainc.com