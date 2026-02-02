広告インハウス化の“次の壁”はクリエイティブ改善　ピアラ、運用型広告のクリエイティブ制作・検証・改善サービスを開始　Meta・Google・TikTok等の獲得広告向け動画を定額で提供

株式会社ピアラ

認知からユーザー獲得、ファン化までフルファネルでダイレクトマーケティングを行う株式会社ピアラ（本社：東京都渋谷区、代表：飛鳥貴雄、以下「当社」）は、広告運用をインハウス化する企業を対象に、運用型広告におけるクリエイティブの「制作→検証→改善」を前提とした定額制クリエイティブ制作支援サービスの提供を開始しました。

本サービスは、Meta・Google・TikTok等のSNS媒体を中心とした運用型広告において、動画（縦型含む）・静止画のクリエイティブを「制作→検証→改善」まで回すことを前提に、定額で提供するものです。

AIも活用しながら、検証設計・学習の蓄積・改善判断の基準化を通じて、担当者個人のスキルに依存しない“再現性のあるクリエイティブPDCA”の構築を目指します。一方で、企画・構成・ディレクションなど成果を左右する領域は、人の英知を中心に設計し、スピードと品質の両立を図ります。

■提供開始の背景

近年、広告費の高騰やデータ活用の高度化を背景に、広告運用をインハウス化する企業が増加しています。一方で、インハウス運用が進んだ企業の多くが、「クリエイティブの改善が追いつかない」「検証が属人化し、PDCAが回らない」といった新たな課題に直面しています。広告成果の伸び悩みは、運用設定や媒体選定ではなく、改善前提で設計されたクリエイティブを十分な量とスピードで検証できていないことに起因するケースが少なくありません。

また、こうした課題に対し、社内制作の強化や外部への個別発注、業務委託・フリーランスの活用といった手法を取る企業も少なくありませんが、ノウハウが蓄積されにくく、単発対応に留まりやすいなど、継続的なクリエイティブPDCAを回すうえでの限界が顕在化しやすい側面もあります。その結果、検証量や改善スピードが事業成長に追いつかないケースも多く見られます。

こうした課題を受け、当社はこれまで運用型広告およびダイレクトマーケティング領域で培ってきた知見をもとに、人に依存せず、再現性のあるクリエイティブPDCAを回すための定額制支援サービスを開発しました。

■サービスの特長：人に依存しない、再現性のあるクリエイティブPDCAを実装

本サービスは、単発の制作代行ではなく、運用型広告における「制作→検証→改善」を前提に定額で提供します。1,000社超の支援実績から蓄積したデータと、元TikTok for Business Chief Creative Officer等によるクリエイティブディレクションを組み合わせ、縦型動画（TikTok/Reels/Shorts）を含む媒体別最適化と高速PDCAにより、勝ちパターン創出を支援します。

【特長】

・データ×ロジック×高速PDCAにより、再現性のあるクリエイティブ改善を実現

・縦型動画（TikTok/Reels/Shorts）や媒体別最適化に対応し、獲得広告の成果最大化を支援

・改善・差し替え前提の制作フローで、検証スピードと更新頻度を担保

・元TikTok for Business Chief Creative Officerや大手広告代理店出身のクリエイティブディレ

クター等による専門体制で、勝ちパターン創出を支援

・納品目安：静止画は最短3日/その他は内容により最短1週間

（制作物の内容・ボリューム・確認フローにより変動）

■サービスプラン

本サービスは、Meta・Google・TikTok等の運用型広告において、改善サイクルを前に進めるため、動画(縦型含む)を中心に静止画も含めたクリエイティブ制作リソースを、定額で提供します。制作物の種類やご希望の運用体制に応じて、以下のプランをご用意しています。

■こんな企業におすすめ

本サービスは、以下のような課題をお持ちの企業様に最適です。

●広告運用をインハウス化している、または検討している企業

●運用は回せているものの、クリエイティブ改善が成果のボトルネックになっている企業

●属人化せず、再現性のある広告PDCAを構築したい事業会社

●代理店依存から脱却し、改善スピードを高めたい企業

●社内リソースだけではバリエーションが出しづらく、新デザインを検証したい企業

●企画～納品の対応を別々の会社に任せており、連携に時間がかかっている企業

■サービス提供開始後の状況と今後の展開

本サービスは2024年12月より先行して営業を開始しており、すでに5社との契約を締結。導入企業からは「クリエイティブ制作のスピードが劇的に改善した」「検証サイクルが回り始めた」といった評価をいただいています。

2026年度は年間40～50社の新規導入を目標に掲げており、本サービスを起点とした運用支援案件への展開も視野に入れています。当社は本サービスを通じて、広告インハウス化企業の「次の壁」を乗り越える支援を加速させてまいります。

【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 ： 株式会社ピアラ

代表者 ： 代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 ： 〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 ： 2004年3月

事業内容 ： １.ECマーケティングテック事業 ２.広告マーケティング事業

資本金 ： 50百万円（2025年9月末）

証券コード ： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7044)

関連会社 ： 比智（杭州）商貿有限公司 、 PIATEC（Thailand）Co., Ltd. 、

CHANNEL J（THAILAND）Co., Ltd. 、PG-Trading（Vietnam）Co., Ltd. 、

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C、one move株式会社、

株式会社ジョシュアツリー、株式会社サイバースター、株式会社オニオン

URL ： https://www.piala.co.jp/