おかき界隈にモスバーガー降臨！ゆるかわのラッキーマヨネーズおかきにモスバーガーとのコラボ商品登場。

株式会社三真（本社：東京都江戸川区、代表取締役：加藤 久幸）は、この度「モスバーガー」を展開する株式会社モスフードサービス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：中村 栄輔）とのコラボ商品として、『ラッキーマヨネーズおかき テリヤキバーガー風味』を2026年2月2日(月)から全国のセブンイレブンにて順次先行発売いたします。

また、同年４月６日(月)より、全国のスーパー・ドラッグストアなどの小売店にて、順次販売を開始いたします。

日本生まれのハンバーガーチェーン店「モスバーガー」。独自のメニュー開発で多くの人に愛され続けているモスバーガー監修のもと、三真の代表商品「ラッキーマヨネーズおかき」の新しい仲間として、ありそうでなかったテリヤキバーガー風味のおかきが誕生しました。

ラッキーマヨネーズおかきは、

ゆる～いキャラクターのレトロなパッケージと本格的な味付けで定評のあるおかきです。

モスバーガーの人気メニュー「テリヤキバーガー」をイメージし、

甘辛いテリヤキソースのコクと香ばしさを、サクサク食感のおかきにぎゅっと閉じ込めました。

ラッキーマヨネーズのまろやかなコクと合わさり、

一口食べるとまるでサクサクなテリヤキバーガーのような満足感。

やみつき必至の新感覚おかきです。

※本商品には、モスバーガーのテリヤキバーガーに使用しているマヨネーズは

使用しておりません。

【商品概要】

商品名 ：ラッキーマヨネーズおかき テリヤキバーガー風味

希望小売価格：150円（税抜）

内容量 ：30g

賞味期限 ：製造日より120日

【会社概要】

1972年創業。千葉県を拠点とする米菓メーカーとして、

伝統的な製法を大切に守りながらも、

「世にない新しいあられをつくる」を合言葉に、

数多くの米菓・スナック商品を生み出し続けています。

代表商品は、昔ながらの製法と昭和レトロな雰囲気の

ゆる～いパッケージが人気の「ラッキーマヨネーズおかき」シリーズ。

また、「なだ万」「赤坂四川飯店」など名店とのコラボレーションによる

創作米菓も展開し、全国のコンビニエンスストアや小売店、お土産売場など、

幅広い販路で商品をお届けしています。

株式会社 三真

代表者 ： 代表取締役 加藤 久幸（カトウ ヒサユキ）

設立 ： 1972年8月1日

所在地 ： 東京都江戸川区本一色1-20-10 ハビテーションワコー101号室

事業内容 ： 米菓・菓子の製造販売、OEM企画・開発、ネットショップの運営

公式サイト： http://www.san-shin.com