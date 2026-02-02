大垣書店とライフカードが提携　大垣書店ポイント一体型クレジットカードの提供を開始

ライフカード株式会社

ライフカード株式会社（代表取締役：増井 啓司）は、株式会社大垣書店（代表取締役：大垣 守弘）と提携し、大垣書店ポイント一体型クレジットカードの募集を開始します。

■カードコンセプト

「本を身近に感じられる」をコンセプトに、「本」との感動ある出会いを応援します。

また、ショッピング利用の一部を大垣書店ポイントとして還元することで、本をおトクに購入することができます。多くの人々が読書の価値に触れる機会を広げていきます。

■カードの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9391/table/303_1_e7e16b56b8a4d09861f249f3d153c4a8.jpg?v=202602020351 ]

・募集開始時期

2026年2月2日より

お申込みおよび詳細はこちら

https://www.lifecard.co.jp/lp/books_ogaki/

■株式会社大垣書店について

1942年創業、京都市に本社を構える書店です。「地域に必要とされる書店でありつづけよう」を社是とし、カフェやギャラリーを併設した店舗運営を通じ、地域と文化の交流を大切にしています。2023年には東京・麻布台ヒルズへ出店し、グループ全国50店舗を展開。地域に根ざした文化創造や本との出会いを支え、減少傾向にある書店業界の振興にも積極的に取り組んでいます。

本社所在地：〒603-8148 京都府京都市北区小山西花池町1-1

創 業：１９４２年７月

代 表 者：代表取締役 大垣 守弘

U R L ：https://www.books-ogaki.co.jp/

■ライフカード株式会社について

ライフカードは「Be Unique!」という「唯一、独自、類のない」枠にはまることのない斬新な発想力で、独自のユニークな商品・サービスを提供します。皆さまのニーズにお応えすべく、クレジットカード事業を中心に、プリペイドカード事業、集金代行事業など、さまざまな決済事業を展開しています。