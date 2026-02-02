回数券管理に完全特化したShopifyアプリ「MultiPass」をリリース

概要

株式会社FITONLINE

株式会社FITONLINE（以下、当社）は、Shopify App Store向けの回数券・チケット管理アプリ「MultiPass：回数券・チケット管理」（英語名：MultiPass: Multi-session pass）を本日リリースいたしました。本アプリは、Shopify App Storeにおいて回数券管理に特化した数少ないアプリケーションの一つです。ジム、スタジオ、エステ、料理教室など、回数制サービスを提供する事業者向けに、Shopifyストア上で回数券を販売・管理する機能を提供します。月額料金無料から利用することができます。

背景と課題

Shopify App Storeで見る :https://apps.shopify.com/multi-pass

ジム、スタジオ、エステ、料理教室など、回数制サービスを提供する事業者は年々増加しており、オンラインでの回数券販売へのニーズも高まっています。Shopifyを利用する事業者の中にも、回数券を販売したいという要望を持つ方が多く存在します。

しかし、従来のShopifyストアでは、回数券を販売する際に以下のような課題がありました。注文受付後に手動でチケットを発行する必要があり、注文数が増えると管理業務に時間がかかってしまいます。また、顧客が保有するチケットの残り回数や有効期限を確認するためには、店舗に直接問い合わせる必要があり、顧客体験の向上が課題となっていました。さらに、有効期限の管理や期限切れチケットの追跡も手作業で行う必要があり、人的ミスが発生するリスクもありました。

これらの課題を解決するため、回数券の販売から消費管理、有効期限追跡までを自動化できるソリューションが求められていました。

回数券管理に完全特化したアプリとして

Shopify App Storeにおいて、回数券管理に特化したアプリは限られています。予約システムやイベント管理アプリは存在するものの、回数券の販売・消費管理・有効期限追跡に完全特化したソリューションは数少ない状況です。この市場における回数券管理の専門的なニーズに対応するソリューションの不足という空白を埋めるべく、当社は回数券管理に完全特化した「MultiPass」を開発いたしました。

主な特徴

ターゲット顧客

- 注文完了時の自動チケット付与- 顧客が回数券商品を購入すると、注文完了後に自動的にチケットがアカウントに付与されます- 手動発行の手間がなくなり、業務効率が大幅に向上します- 使いやすい商品管理- Shopify管理画面から簡単に回数券商品を作成・管理できます- チケット枚数や有効期限を柔軟に設定可能です- スタッフ向けの消費管理機能- 顧客を検索し、チケットの詳細を確認できます- 使用記録にスタッフ名やメモを付けて管理できます- 誤って記録した消費を取り消すことも可能です- 顧客マイページへのチケット情報表示- 新・旧の顧客アカウントページの両方に対応- 顧客はマイページで保有チケットの残り回数と有効期限を確認できます- 有効期限の自動追跡- 有効期限を自動で追跡し、期限切れチケットを自動更新します- 日次で期限切れチケットをチェックし、ステータスを更新します- 多言語対応- 日本語と英語に対応- カスタムテキスト機能により、他言語や独自のテキスト表示に対応可能ですShopify App Storeで見る :https://apps.shopify.com/multi-pass

- フィットネスジム

- ヨガ・ピラティススタジオ

- 料理教室

- 美容サロン・エステ

- その他、回数制サービスを提供する店舗

今後の展開

今後もお客様の声を反映しながら、機能の追加・改善を継続的に行ってまいります。

特にアナリティクス・レポート機能の強化やPOSとの連携を検討しています。

アプリ情報

- アプリ名（日本語）: MultiPass：回数券・チケット管理

- アプリ名（英語）: MultiPass: Multi-session pass

- 配信プラットフォーム：Shopify App Store

- 対応言語：日本語、英語（カスタムテキストで他言語にも対応可能）

- URL：https://apps.shopify.com/multi-pass

本件に関するお問い合わせ

会社名: 株式会社FITONLINE

メール: ec@fitonline.co.jp

ウェブサイト: https://ec.fitonline.co.jp/