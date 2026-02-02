ビジネス向け通話管理ソリューション「トビラフォン Biz」シリーズに小規模事業者向けのエントリーモデル「トビラフォン BizLite」が新登場

トビラシステムズ株式会社

トビラシステムズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：明田 篤、証券コード：4441、以下「トビラシステムズ」）は、ビジネスフォン向けの通話管理ソリューション「トビラフォン Biz」シリーズにおいて、小規模事業者向けのエントリーモデル「トビラフォン BizLite」を、2026年2月2日より提供開始いたします。

■小規模事業者向けエントリーモデル「トビラフォン BizLite」

「トビラフォン Biz」シリーズは、カスタマーハラスメント対策や迷惑電話対策、電話業務の一元管理など、オフィス電話に関する様々な業務課題の解決を支援する通話管理ソリューションです。

これまで「トビラフォン Biz」シリーズは、複数拠点を有する大規模・中規模事業者や自治体を中心に提供してまいりました。一方で、小規模事業者にとっては機能やコスト面で導入のハードルとなる側面があり、「単一拠点でシンプルに導入できるモデルが欲しい」というお声を多くいただいておりました。

こうしたニーズを受け、このたび、小規模事業者向けのエントリーモデルとして「トビラフォン BizLite」をラインナップに追加いたしました。

「トビラフォン BizLite」は、オフィス電話に必要不可欠な機能を厳選し、単一拠点での利用を想定して再構築したモデルです。従来モデルと比べてシンプルな構成で、導入のしやすさとコストパフォーマンスを両立したモデルとなっています。

トビラシステムズは今後も、オフィス電話における課題解決と業務効率化を実現する製品・機能の提供に取り組んでまいります。

■「トビラフォン BizLite」製品概要

◯製品外観- 「トビラフォン BizLite」は、従来モデル「トビラフォン Biz3」と同一の筐体デザインです- 筐体の正面右上に「Lite」のシールが貼付されています◯機能一覧（Biz3との比較）[表: https://prtimes.jp/data/corp/34282/table/213_1_b9fc70d029fed2254c3888f53447ee82.jpg?v=202602020351 ]

※「BizLite」には、ダッシュボード、IPアクセス制限、外部システム連携機能は搭載しておりません。これらの機能はオプションとして追加利用が可能です。詳細は担当営業までお問い合わせください。

■「トビラフォン Biz」シリーズについて

オフィス電話に求められる便利な機能を1台に集約したビジネスフォン向け製品です。

カスハラ対策に有効な通話録音・録音告知や、業務効率化を支えるIVR（自動音声応答システム）・通話音声のテキスト化など、電話業務の負担軽減に役立つ機能を多数備えています。通話録音や通話履歴、電話帳などはクラウド上で一元管理が可能です。

さらに、独自の迷惑情報データベースを活用した営業電話・迷惑FAXの自動ブロック機能により、業務に集中しやすい環境づくりを支援します。

「トビラフォン Biz」公式サイト

https://tobilaphone.com/biz/gw/

■トビラシステムズについて

テクノロジーで社会課題の解決を目指し、特殊詐欺やフィッシング詐欺、グレーゾーン犯罪撲滅のためのサービスを提供しています。詐欺電話・詐欺SMS等の情報を収集・調査してデータベースを構築し、自動でフィルタリングする「迷惑情報フィルタサービス」は、固定電話、モバイル、ビジネス向けに展開し月間約1,500万人にご利用いただいています。

＜会社概要＞

会社名 ：トビラシステムズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 明田 篤

証券コード：4441（東証スタンダード市場）

設立 ：2006年12月1日

所在地 ：愛知県名古屋市中区錦2-5-12 パシフィックスクエア名古屋錦7F

公式サイト：https://tobila.com/