【ビリヤード】平口結貴プロ、アジア初制覇！『第2回 ACBS アジア10ボール選手権』にて初優勝

株式会社ビーズインターナショナル

ストリートブランド「XLARGE」「X-girl」「MILKFED. 」「SILAS」などを展開する株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）がスポンサーを務める平口結貴プロ（ビリヤード）は、2026年1月27日（火）～31日（土）の5日間、インドネシア・ジャカルタで開催された『第2回 ACBS アジア10ボール選手権』に出場し、初優勝いたしました。平口プロ自身初の国際タイトルとなるアジアチャンピオンを獲得しました。

■大会概要

大会名：第2回 ACBS アジア10ボール選手権

期間：2026年1月27日（火）～31日（土）

場所：インドネシア・ジャカルタ

■平口結貴 コメント/プロフィール/経歴

コメント

第2回 ACBS アジア10ボール選手権で優勝することができました。

久しぶりにみなさんに良い報告ができてとても嬉しいです。

関西オープンの次の日からアジア10ボール選手権というスケジュールだったので、体力も重要だなと思い、食事にも気をつけて過ごしました。

自分のやるべきことをしっかり決めて、実行できたのでこの結果が出せたかなと思います。次の試合に向けて、たくさんの人に応援してもらい支えてもらっていることを忘れず、これからも前に進んでいきます。

これからも応援よろしくお願いします！

プロフィール

1997年7月11日生まれ、北海道苫小牧出身

高校在学中に全日本ジュニアナインボール選手権大会を史上初女子選手として優勝。2015年、全日本アマチュアナインボール選手権大会で史上最年少優勝。高校を卒業した2016年4月に女流球聖戦で2年ぶり2度目の挑戦者となり女流球聖位に就き、同年7月1日付けでプロに転向し、日本国内最年少でのプロとなる。デビュー戦の関東レディースオープンで優勝を果たし、国内女子プロ公式戦の最年少優勝記録を16年半ぶりに更新した。また2017年にはジャパンオープンで国内女子史上最年少優勝を果たす。数々の最年少記録を更新し、今後も注目の選手。

Instagram：https://www.instagram.com/yuki.hiraguchi/

経歴

2016 女流球聖位

2016 関東レディースオープン 優勝 国内女子プロ公式戦最年少優勝記録更新

2017 ジャパンオープン 国内女子史上最年少優勝

2018 女子選手初東日本グランプリ本戦出場

2019 CBSAツアー 銅メダル

2022 関東オープン 優勝

2022 大阪クイーンズオープン 優勝

2023 全日本プロツアー第2戦 優勝

2023 𥶡仁親王牌 第56回全日本選手権国際オープン 優勝

2025 全日本女子プロツアー第1戦 準優勝

2025 全日本女子プロツアー第2戦 優勝

2025 全日本女子プロツアー第3戦 3位

2026 第2回 ACBS アジア10ボール選手権 優勝

ビーズインターナショナルはアパレルのみならず、スポーツを含め、さまざまな分野においてストリートカルチャーを発信しています。今後も、アスリートが自己の実力を発揮できる環境づくりをしてまいりたいと思います。

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

設立年：1990年12月

従業員数：400名（2026年1月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業