犬猫のためのCBDケアブランド「M&N’s CBD」が、保護・治療が必要な動物を支える寄付サービス「パーテ」のメインスポンサーに就任。

株式会社ウェルファーマ

株式会社ウェルファーマ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：福田一生）が展開する犬・猫のためのCBDケアブランド「M&N’s CBD（エムアンドエムズシービーディー）」は、里親として迎え入れることが難しい場合でも、誰もが保護犬・保護猫を支援できる仕組みを提供する、NPO法人KIMIMO運営の寄付サービス「パーテ」の取り組みに賛同し、同サービスのメインスポンサーに就任したことをお知らせいたします。

「パーテ」は、住環境やライフスタイルの事情から一般の家庭での保護が難しい動物一頭一頭に焦点を当て、「この子を応援しよう」という想いのもと、多くの人が少しずつ寄付を行い、治療や継続的な医療・ケアを支えるサービスです。

一頭の命を、みんなで支える「パーテ」の仕組み

里親に迎えなくても、保護犬達を支援できる

「パーテ」は、住環境やライフスタイルの事情から里親として迎え入れることが難しい場合でも、誰もが保護犬・保護猫を支援できる寄付サービスです。

シニア期を迎えた動物や、持病・障がいなどにより継続的な医療やケアが必要な動物一頭一頭に焦点を当て、「この子（〇〇ちゃん）を応援しよう」というコンセプトのもと、多くの人が少額ずつ想いを寄せ合い、その命を支えています。

集まった寄付金は、それぞれの動物に必要な治療費や医療ケア、生活支援に充てられます。

また、寄付を行った支援者には、「どのような治療に使われたのか」「現在どのように過ごしているのか」といった経過が、NPO法人KIMIMO公式HPの記事にて掲載予定です。

里親でなくとも、命の変化や回復を身近に感じながら、継続的に支援を続けられる仕組みとなっています。

メインスポンサー就任の背景

M&N’s CBDはこれまで、「キミを想う キミに寄り添う」という想いのもと、愛犬・愛猫のウェルネスに真摯に向き合いながら活動してまいりました。

その中で、支援の必要性が高いにもかかわらず、医療費や継続的なケアの負担から、十分な支援が行き届きにくい動物たちが多く存在する現状に、強い課題意識を持つようになりました。



一人では救うことが難しい命も、多くの人の「少しずつ」の想いが集まれば支えられる。

その考え方を体現するパーテの理念に深く共感し、このたびメインスポンサーとして参画することを決定いたしました。

M&N’s CBDを使った際の感想

本取り組みの一環として、パーテを通じて支援されているワンちゃんに、M&N’s CBDの製品を無償提供いたしました。日常ケアの中で実際に使用いただき、その際の様子や変化についての感想をお寄せいただいています。

以下では、その一部をご紹介いたします。

Instagramの投稿より

コメント

預かり始めた当初から皮膚に赤みや痒みがあり、病院で痒み止めをもらって少し落ち着きましたが、それでも時々舐めたり掻いたりしていて…。

でもオイルやスプレーを使って、舐めたり掻いたりする回数がグッと少なくなりました！

引用：https://www.instagram.com/p/DSevw1NkXvs/?img_index=1

Instagramの投稿より

コメント

内からも外からもケアできるといいなぁと思い

ご縁をいただきました まだ始めたばかりだけど天然由来成分って安心して使うことができてます

特にかゆみピークのかき壊しや赤みにも効いてくれると期待して！

引用：https://www.instagram.com/p/DSuPB_kk8Sq/?img_index=1

今後について

M&N’s CBDは、パーテの活動を通じて、支援を必要とする動物たちの命が継続的につながる社会の実現を目指すとともに、人と動物がより良い関係を築ける未来に向けた取り組みを、今後も積極的に支援してまいります。

主催団体「KIMIMO」について

NPO法人KIMIMOは、動物愛護啓発を行う非営利団体として、2019年6月17日に名古屋市で設立されました。虐待のない終生飼育の啓発活動を中心に、人と動物がより良い関係を築ける社会の実現を目指し、さまざまな活動を行っています。

※KIMIMO公式サイト掲載情報より








