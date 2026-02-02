ライフスタイルホテル第5弾「THE KNOT UTSUNOMIYA」　2026年1月23日、オープニングパーティーを開催

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

心を込めて現存不動産に新しい価値を創造する、心築（しんちく）を軸とした事業モデルを展開しています。

2026年1月23日（金）、当社が展開するライフスタイルホテルTHE KNOTの第5弾として、「THE KNOT UTSUNOMIYA（ザ ノット 宇都宮）」を北関東最大の都市である宇都宮の駅前に開業いたしました。グランドオープン当日にオープニングパーティーを開催いたしましので、お知らせいたします。

いちごのライフスタイルホテル「THE KNOT」は、宿泊特化型ホテルにもラグジュアリーホテルにも属さない、日本のホテルマーケットにおける新領域の創出に向けたプロジェクトとして、2017年にスタートしました。宇都宮は、政令指定都市以外では初となるTHE KNOTの開業地でとなります。

グランドオープン前日には、プレス内覧会を開催し、ホテルオーナーであるいちご地所代表の細野、レストランとベーカリーを運営し栃木県出身の株式会社グリップセカンド金子社長、ISLAND STONE COFFEE ROASTERS高橋社長、地元の美味しいトマトをご提供いただく丸福農園の福田代表とのトークセッション等を実施いたしました。

オープニングパーティーでは、栃木県知事にもご祝辞を賜り、栃木県関係者にも多数ご出席いただき、地域都市の活性化に向けて、栃木県関係各所にもご期待をお寄せいただいております。

■ プレス内覧会の様子

■ オープニングパーティー

『才能が交歓する社交場（パワースポット）』をコンセプトとする「THE KNOT UTSUNOMIYA」では、開業を記念し、2026年1月23日（金）にオープニングパーティーを開催し、関係各所の皆さまおよび一般のお客様にご参加いただきました。2F「LAZULI BANQUET」にて、地元有名グルメ、地元農家とのコラボメニューを盛り込んだブッフェスタイルのお料理とフリーフローのドリンクを提供し、1Fオールデイレストラン「LAZULI PLACE」では、宇都宮の音楽シーンを支えるDJ・SUNSUKE氏をはじめ、沖野修也氏（Kyoto Jazz Massive）、Eita Godo氏をお招きし、DJイベントを開催いたしました。

オープニングパーティーとともに開催されたレセプションには、栃木県知事の福田富一様にもお越しいただき、「THE KNOT UTSUNOMIYAが、出会いや交わり、広がりの輪として、また、訪れる皆さまの人生の応援スポットとして愛され続けられることを祈っています」と祝辞をいただきました。

■ オープニングパーティーの様子

■ いちご地所株式会社 代表取締役社長 細野 康英 コメント

THE KNOT USTUNOMIYAは、THE KNOTのコンセプトを継承し、街と人、人と人を結ぶ「結び目」でありたいと考えて開業を迎えました。音楽や食、自然と都市が心地よく共存する宇都宮の魅力に寄り添いながら、国内外の旅人と地域が交わる場となり、つながることを願っています。宇都宮の街の新たな魅力スポットになれるように精進してまいります。

■ 株式会社グリップセカンド 代表取締役社長 金子 信也様 コメント

宇都宮の隣、鹿沼市で育った私にとって、この地でTHE KNOT UTSUNOMIYAに携われることは特別な想いがあります。LAZULI PLACE、LAZULI BAKERYを通して、栃木の食材や生産者の魅力を丁寧に伝え、「街のリビング」として地域に根ざし、長く愛される場を目指します。

■ 「THE KNOT UTSUNOMIYA」物件概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36834/table/309_1_ed27387a23909f64848494aca2dde893.jpg?v=202602020351 ]

ホテル公式HP：https://hotel-the-knot.jp/utsunomiya

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご広報担当 03-4485-5515

※ 宿泊予約に関するお問合せ先 0570-003-715

Mail：info.knot-utsunomiya@onefivehotels.co.jp